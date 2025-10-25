Advertisement

لبنان

بالصورة... حادث سير على أوتوستراد جلّ الديب

Lebanon 24
25-10-2025 | 05:06
وقع حادث سير على أوتوستراد جلّ الديب باتجاه الدورة، حيث اصطدم باص لنقل الركاب بسيارة، واقتصرت الأضرار على الماديات.
ويعمل درّاج من مفرزة سير الجديدة على المعالجة، وفقاً لما أفادت به غرفة التحكم المروري.
غرفة التحكم

الدورة

أوتو

