لبنان

بعد لقائه البابا... هذا ما أعلنه سلام

Lebanon 24
25-10-2025 | 05:16
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "سعدت هذا الصباح بلقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وأكدت له ان اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته بفرح". 
تابع سلام في منشوره: "وجدّد قداسته امامي تعلّقه بمعنى لبنان وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته. وبدوري شددت على ان وحدة لبنان وسيادته وحريته حق لأبنائه جميعاً، وان السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل، ولا سيّما على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة". 






























 














 


