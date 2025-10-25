بعد لقائه البابا... هذا ما أعلنه سلام

Advertisement

تابع سلام في منشوره: "وجدّد قداسته امامي تعلّقه بمعنى وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته. وبدوري شددت على ان وحدة لبنان وسيادته وحريته حق لأبنائه جميعاً، وان السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل، ولا سيّما على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".