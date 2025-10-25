Advertisement

لبنان

بعد تسجيل حالات نفوق حيوانات برّية.. تحذير من وزارة الزراعة

Lebanon 24
25-10-2025 | 05:19
A-
A+
Doc-P-1433844-638969917731280236.jpg
Doc-P-1433844-638969917731280236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن وزارة الزراعةمديرية الثروة الحيوانية البيان الآتي: 
Advertisement
"إشارةً إلى ما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تسجيل حالات نفوق لحيوانات برّية، ولا سيّما ابن آوى، في بعض المناطق اللبنانية، تفيد مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة بما يلي:
1. تتابع وزارة الزراعة الموضوع باهتمامٍ بالغ، وقد كلّفت فريقًا من الأطباء البيطريين بإجراء كشفٍ ميداني وتقصٍّ وبائي في المناطق المعنية، وجمع العينات اللازمة لإخضاعها للفحوص المخبرية في مختبرات الصحة الحيوانية المعتمدة، لتحديد أسباب النفوق بدقّة.
2. ستُتّخذ جميع التدابير المناسبة وفقًا لطبيعة المرض الذي ستظهره نتائج التحاليل المخبرية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والحيوانات الأليفة والحياة البرّية والتنوّع البيولوجي في لبنان.
3. تدعو الوزارة المواطنين الكرام إلى عدم الهلع أو الاقتراب من الحيوانات المصابة أو محاولة التعامل معها، لما قد يعرّضهم للخطر أو يزيد من معاناتها، كما تحثّ على عدم تداول الأخبار غير الموثوقة.
وتؤكد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة نفوق أو ظهور عوارض غير طبيعية لدى الحيوانات البرّية أو الأليفة، عبر أقرب مركز زراعي في المنطقة، أو من خلال التواصل مباشرة مع مديرية الثروة الحيوانية – مصلحة الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة.
4. تجدّد الوزارة التأكيد على أهمية الالتزام بالخطة الوطنية لمكافحة داء الكلب، وتنفيذ آلية الـTNVR (القبض، التعقيم، التلقيح، الإطلاق) للحدّ من انتشار الكلاب الشاردة والأوبئة المرتبطة بها.
وتتقدّم وزارة الزراعة بالشكر إلى جميع المعنيين والمتعاونين في الإبلاغ والمتابعة، حرصًا على السلامة العامة وصون الحياة البرّية في لبنان".
 
مواضيع ذات صلة
مصلحة الزراعة في بعلبك تُتابع تسجيل المزارعين في السجل الزراعي
lebanon 24
25/10/2025 15:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. حالات مرضية تُصيب الحيوانات!
lebanon 24
25/10/2025 15:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحذير عاجل" من وزارة الري السودانية بسبب ارتفاع منسوب النيل
lebanon 24
25/10/2025 15:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة والري السوداني: البلاد لن تجوع
lebanon 24
25/10/2025 15:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية الثروة الحيوانية

وسائل الإعلام

وزارة الزراعة

مديرية ال

اللبنانية

الثروة

التزام

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2025-10-25
08:35 | 2025-10-25
08:30 | 2025-10-25
08:06 | 2025-10-25
08:03 | 2025-10-25
07:52 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24