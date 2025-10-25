Advertisement

لبنان

عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-10-2025 | 05:30
تعرضت عقيلة رئيس الحكومة السيدة سحر بعاصيري لحادث سقوط بعد زيارتها ورئيس الحكومة الى البابا لاوون الرابع عشر  اليوم في حاضرة الفاتيكان.
وأصيبت بعاصيري بكسر في كتفها مما استدعى نقلها الى المستشفى.
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

