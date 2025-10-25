26
لبنان
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
25-10-2025
05:30
تعرضت عقيلة رئيس الحكومة السيدة
سحر بعاصيري
لحادث سقوط بعد زيارتها ورئيس الحكومة الى البابا
لاوون
الرابع عشر اليوم في حاضرة
الفاتيكان
.
وأصيبت
بعاصيري
بكسر في كتفها مما استدعى نقلها الى المستشفى.
