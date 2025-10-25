بالصور.. ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة في الشمال

Advertisement

في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني وضمان السلامة الغذائية، أعلنت مديرية العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع ، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة.وفي التفاصيل، تمكّنت:• شعبة للمكافحة البرية من ضبط 1350 كلغ من البندورة.• مفرزة البلدة والتبليغات – طرابلس من ضبط 1080 كلغ من البندورة.• مفرزة العبودية من ضبط 700 كلغ من البندورة بالإضافة إلى كمية من الألبسة المهرّبة.وقد باشرت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فصادرت المضبوطات وفرضت الحدّ من الغرامات بحقّ المخالفين، على أن يتم تسليم كميات الخضار المصادَرة إلى وفقاً للأصول المعتمدة.تأتي هذه الإجراءات في سياق التعاون الدائم بين وزارة الزراعة ومديرية الجمارك العامة لضبط حركة السلع الزراعية والحدّ من دخول المنتجات المهرّبة إلى الأسواق ، بما يساهم في حماية المزارعين والاقتصاد الوطني وضمان تأمين غذاء سليم وآمن للمواطنين.