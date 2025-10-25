Advertisement

لبنان

بالصور.. ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة في الشمال

Lebanon 24
25-10-2025 | 05:34
A-
A+

Doc-P-1433851-638969928209409022.jpg
Doc-P-1433851-638969928209409022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني وضمان السلامة الغذائية، أعلنت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة.
Advertisement
وفي التفاصيل، تمكّنت:
• شعبة طرابلس للمكافحة البرية من ضبط 1350 كلغ من البندورة.
• مفرزة البلدة والتبليغات – طرابلس من ضبط 1080 كلغ من البندورة.
• مفرزة العبودية من ضبط 700 كلغ من البندورة بالإضافة إلى كمية من الألبسة السورية المهرّبة.
وقد باشرت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فصادرت المضبوطات وفرضت الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين، على أن يتم تسليم كميات الخضار المصادَرة إلى الجيش اللبناني وفقاً للأصول المعتمدة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق التعاون الدائم بين وزارة الزراعة ومديرية الجمارك العامة لضبط حركة السلع الزراعية والحدّ من دخول المنتجات المهرّبة إلى الأسواق اللبنانية، بما يساهم في حماية المزارعين والاقتصاد الوطني وضمان تأمين غذاء سليم وآمن للمواطنين.
مواضيع ذات صلة
في سوق قب إلياس.. ضبط منتجات زراعية مهرّبة
lebanon 24
25/10/2025 15:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في زحلة
lebanon 24
25/10/2025 15:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بريف دمشق كانت معدة للتهريب
lebanon 24
25/10/2025 15:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع
lebanon 24
25/10/2025 15:52:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزارة الزراعة

اللبنانية

lebanon

السورية

الجمارك

طرابلس

الأقصى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:43 | 2025-10-25
08:35 | 2025-10-25
08:30 | 2025-10-25
08:06 | 2025-10-25
08:03 | 2025-10-25
07:52 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24