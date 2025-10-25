26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصور.. ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة في الشمال
Lebanon 24
25-10-2025
|
05:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني وضمان السلامة الغذائية، أعلنت مديرية
الجمارك
العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع
وزارة الزراعة
، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة.
Advertisement
وفي التفاصيل، تمكّنت:
• شعبة
طرابلس
للمكافحة البرية من ضبط 1350 كلغ من البندورة.
• مفرزة البلدة والتبليغات – طرابلس من ضبط 1080 كلغ من البندورة.
• مفرزة العبودية من ضبط 700 كلغ من البندورة بالإضافة إلى كمية من الألبسة
السورية
المهرّبة.
وقد باشرت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فصادرت المضبوطات وفرضت الحدّ
الأقصى
من الغرامات بحقّ المخالفين، على أن يتم تسليم كميات الخضار المصادَرة إلى
الجيش اللبناني
وفقاً للأصول المعتمدة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق التعاون الدائم بين وزارة الزراعة ومديرية الجمارك العامة لضبط حركة السلع الزراعية والحدّ من دخول المنتجات المهرّبة إلى الأسواق
اللبنانية
، بما يساهم في حماية المزارعين والاقتصاد الوطني وضمان تأمين غذاء سليم وآمن للمواطنين.
مواضيع ذات صلة
في سوق قب إلياس.. ضبط منتجات زراعية مهرّبة
Lebanon 24
في سوق قب إلياس.. ضبط منتجات زراعية مهرّبة
25/10/2025 15:52:01
25/10/2025 15:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في زحلة
Lebanon 24
بالصورة.. ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في زحلة
25/10/2025 15:52:01
25/10/2025 15:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بريف دمشق كانت معدة للتهريب
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط كميات كبيرة من الأسلحة بريف دمشق كانت معدة للتهريب
25/10/2025 15:52:01
25/10/2025 15:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع
Lebanon 24
ضبط كميات كبيرة من السجائر والمعسّل المهرّب والمزوّر في البقاع
25/10/2025 15:52:01
25/10/2025 15:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
وزارة الزراعة
اللبنانية
lebanon
السورية
الجمارك
طرابلس
الأقصى
تابع
قد يعجبك أيضاً
بيان توضيحي لبلدية صيدا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بيان توضيحي لبلدية صيدا.. إليكم التفاصيل
08:43 | 2025-10-25
25/10/2025 08:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
Lebanon 24
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
08:35 | 2025-10-25
25/10/2025 08:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة عند منتصف هذه الليلة!
Lebanon 24
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة عند منتصف هذه الليلة!
08:30 | 2025-10-25
25/10/2025 08:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية.. هذا ما قاله باسيل
Lebanon 24
عن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية.. هذا ما قاله باسيل
08:06 | 2025-10-25
25/10/2025 08:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر يهنئ الفائزين في انتخابات جامعة القديس يوسف
Lebanon 24
التيار الوطني الحر يهنئ الفائزين في انتخابات جامعة القديس يوسف
08:03 | 2025-10-25
25/10/2025 08:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
05:30 | 2025-10-25
25/10/2025 05:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:43 | 2025-10-25
بيان توضيحي لبلدية صيدا.. إليكم التفاصيل
08:35 | 2025-10-25
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
08:30 | 2025-10-25
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة عند منتصف هذه الليلة!
08:06 | 2025-10-25
عن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية.. هذا ما قاله باسيل
08:03 | 2025-10-25
التيار الوطني الحر يهنئ الفائزين في انتخابات جامعة القديس يوسف
07:52 | 2025-10-25
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
05:08 | 2025-10-25
25/10/2025 15:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 15:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 15:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24