لبنان

استعدادات تحسباً لـ"خطر أمني"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-10-2025 | 05:56
بدأ بعض الجمعيات المعنية بالإسعافات والإنقاذ، اتخاذ إجراءاتٍ تطويرية والقيام بخطوات تدريبية استعداداً لأي طارئ أو خطر أمني قد يحصلُ في لبنان، وذلك بعد تنامي المخاوف من اندلاع تصعيد إسرائيليّ جديد.
وحالياً، فإنَّ تلك الجمعيات تسعى لتحضير كوادرها الطبية لكي تكون حاضرة في أي وقت وفق خطط موضوعة ومرسومة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
