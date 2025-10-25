بيان مهم من بلدية بخعون.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

أصدرت بلدية بخعون – بيانا دعت فيه مزارعي البلدة إلى "المبادرة للتسجيل في السجل الزراعي الرسمي، بهدف تمكين المزارعين من الاستفادة من برامج الدعم والمشاريع التنموية المخصصة للقطاع الزراعي".وأوضحت البلدية في بيان أنه: "بعد الإهتمام الذي أبدته والمؤسسات الدولية الداعمة للقطاع الزراعي، وتبين ضرورة تسجيل جميع المزارعين في السجل الزراعي الرسمي للإستفادة من برامج الدعم والمشاريع التنموية، يعلن أنه تم الإتفاق بين بلدية بخعون ومصلحة الزراعة في على تحديد يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 28 تشرين الأول 2025 يوما زراعيا في بلدة بخعون، على أن تستكمل أيام التسجيل في الأسابيع في مواعيد لاحقة تعلن عنها البلدية تباعا، حيث ستتولى وحدة المصلحة النقالة إستقبال المزارعين في لتسجيلهم مباشرة في السجل الزراعي".ودعت البلدية المزارعين ومربي الأبقار والماشية ومربي النحل إلى "الإستفادة من هذه الفرصة، والمبادرة إلى التسجيل في اليوم المحدد وفي الأيام التالية المخصصة، مصطحبين المستندات الرسمية المطلوبة بحسب نوع النشاط الزراعي، وإلى مراجعة البلدية أو فيها لمزيد من المعلومات أو المساعدة".