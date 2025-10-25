السيّد خلال جولتها على البلدات الجنوبية: نعمل اليوم ضمن الإمكانات المتاحة لدعم الناس

Advertisement

كتبت وزيرة عبر حسابها على منصة "إكس": "في زيارتي إلى الجنوب اليوم، من صور إلى وجبال البطم، استمعت إلى الناس والبلديات والجمعيات حول التحديات التي يعيشها الجنوب في ظلّ الظروف الراهنة".تابعت:"الجنوب يدفع ثمنًا باهظًا، لكنّه يبقى في قلب أولوياتنا.وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل اليوم ضمن الإمكانات المتاحة لدعم الناس، من خلال برنامج أمان والمساعدات الطارئة، ومن خلال خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي نعمل عليها بالتعاون مع الشركاء".ختمت: "شكرًا لرؤساء الاتحادات والبلديات والجمعيات الأهلية على تعاونهم ومسؤوليتهم في هذه المرحلة الصعبة.دور الوزارة لا يقتصر على الإغاثة، بل يمتد إلى التنمية الاجتماعية وتمكين المجتمعات المحلية.معًا نعمل ليبقى الجنوب حاضرًا في قلب الدولة، وليبقى الإنسان في قلب التنمية".