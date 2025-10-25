Advertisement

لبنان

"تفجير ذخائر" في منطقة لبنانية.. بيانٌ من الجيش

Lebanon 24
25-10-2025 | 06:07
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 25 / 10 /2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعببنت جبيل.
مديرية التوجيه

قيادة الجيش

منطقة لبنان

عيتا الشعب

مديرية ال

بنت جبيل

لبنان

جبيل

