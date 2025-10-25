Advertisement

لبنان

بري وجابر.. عرض للشؤون المالية والتشريعية

Lebanon 24
25-10-2025 | 06:42
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم السبت، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير المال ياسين جابر.
خلال اللقاء كان عرض للمستجدات والاوضاع العامة لاسيما المالية منها ولشؤون تشريعية.
