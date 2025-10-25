المطران حلو يزور المطران ميخائيل فرحا مهنئًا

زار رئيس الحلو ووفد مرافق له، رئيس أساقفة للروم المطران ميخائيل فرحا، المطرانية في .

وكان اللقاء فرصة لتقديم التهاني بمناسبة سيامته مطرانا على أبرشية بعلبك.