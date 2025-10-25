Advertisement

لبنان

المطران حلو يزور المطران ميخائيل فرحا مهنئًا

Lebanon 24
25-10-2025 | 07:01
زار  رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو ووفد مرافق له، رئيس أساقفة بعلبك الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل فرحا، في دار المطرانية في بعلبك.
وكان اللقاء فرصة لتقديم التهاني بمناسبة سيامته مطرانا على أبرشية بعلبك.
