لبنان

محافظ بعلبك الهرمل يلتقي وزير الداخلية لمناقشة الشؤون الإنمائية

Lebanon 24
25-10-2025 | 07:24
زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وتم البحث في الأمور الإنمائية والإدارية في المحافظة.
الحجار يلتقي نوابًا ووفودًا لمناقشة شؤون إنمائية وخدماتية
طوني فرنجيه يلتقي وزيرة البيئة لمناقشة أزمة النفايات
فرنجية يلتقي الإنماء والإعمار.. ونقاش في المشاريع الإنمائية
وزير الداخلية استقبل وفداً أوروبياً وبحث مع افرام في ملفات إنمائية وخدماتية
