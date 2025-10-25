Advertisement

لبنان

تحذير من تداول أخبار غير رسمية حول زيارة البابا إلى لبنان

Lebanon 24
25-10-2025 | 07:33
صدر عن مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو ابو كسم ما يلي: "نأمل من جميع المؤسسات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع عدم التداول بأي خبر أو صورة أو شعار أو معلومات تتعلق بزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان ما لم تكن صادرة عن المراجع الرسمية من خلال المركز الكاثوليكي للإعلام، فإقتضى التوضيح".
