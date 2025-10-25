تحذير من تداول أخبار غير رسمية حول زيارة البابا إلى لبنان

صدر عن مدير ما يلي: "نأمل من جميع المؤسسات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع عدم التداول بأي خبر أو صورة أو شعار أو معلومات تتعلق بزيارة قداسة الحبر الأعظم البابا إلى ما لم تكن صادرة عن المراجع الرسمية من خلال للإعلام، فإقتضى التوضيح".

