جامعة البلمند تحقق إنجازًا عالميًا في الهندسة

حققت في إنجازًا أكاديميًا استثنائيًا بتجديد اعتماد ABET لجميع برامج البكالوريوس الخمسة، وهي: الهندسة المدنية، والكهربائية، والكيميائية، وهندسة الكمبيوتر، والهندسة الميكانيكية، دون أي نواقص أو ملاحظات. وقد حظي برنامج الهندسة المدنية بإشادتين رسميتين من لجنة الاعتماد، في سابقة غير مسبوقة على مستوى ، للفترة الممتدة بين 1 تشرين الأول 2025 و30 أيلول 2031.وأشاد أعضاء لجنة ABET بالعلاقة القوية بين الكلية والقطاع الصناعي، والتي تتيح للطلاب زيارات ميدانية ومحاضرات متخصصة تعزز خبرتهم العملية وتزيد فرص توظيفهم. كما نوهوا بالأداء المتميز لطلاب الهندسة المدنية في المسابقات الوطنية والدولية، لا سيما مع معهد الخرسانة الأميركي (ACI)، حيث حصلت الجامعة على لقب "الجامعة الممتازة" لعدة أعوام متتالية.ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها لبنان العام الماضي، نجحت الكلية في اجتياز عملية تقييم مكثفة أجراها سبعة خبراء من ABET بين 17 و20 تشرين الثاني 2024، واعتبروا النتائج فريدة عالميًا.وأكد الدكتور أن هذا الإنجاز "يعكس جامعة البلمند بالتميز الأكاديمي وجودة التعليم الهندسي، ويكرّس مكانتها الرائدة محليًا ودوليًا". من جانبه، أهدى ورئيس العلاقات الدولية البروفسور رامي عبود هذا النجاح إلى جميع أفراد الكلية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز "ثمرة جهود جماعية رسخت معايير الجامعة العالية في التعليم الهندسي".