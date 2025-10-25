Advertisement

لبنان

عن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية.. هذا ما قاله باسيل

Lebanon 24
25-10-2025 | 08:06
A-
A+

Doc-P-1433914-638970061679409385.jpg
Doc-P-1433914-638970061679409385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تطرق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال لقاء حواري مع مجموعة شبابية في "بترونيات" إلى موضوع النزوح السوري، وقال: "عوض أن تقوم الحكومة بما يلزم لاعادة السوريين إلى بلادهم سمحت اليوم للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الرسمية من دون أن يكون بحوزتهم أوراق ثبوتية". أضاف: "أي طالب يعيش في سوريا يمكنه أن يتخذ قرار المجيء والدراسة في لبنان ساعة يشاء وهذا يؤثِّر على مستوى المدرسة الرسمية".
Advertisement

ورأى أن "خطورة هذا الموضوع تتمثل في أن الحكومة تشجع السوريين على البقاء في لبنان لا بل أكثر  تشجعهم على أن يأتوا من سوريا إلى لبنان"، مذكراً بأن "التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي اتخذ هذا الموقف ورفع الصوت منذ العام ٢٠١١". وقال: "الجميع سكتوا عن موضوع النزوح السوري والتيار الوحيد الذي يناضل ويقدم القوانين ليعود السوريون إلى بلدهم، وطالما أن العودة لم تحصل فهذا يعني لا نحن ولا مستقبلكم بخير واليد العاملة السورية اقل كلفة من اللبنانية وهنا يضطر اللبناني  إلى الهجرة والنازح السوري يأخذ مكانه".

وتحدث في مسألة اقتراع المنتشرين، مشيراً إلى أنهم "حصلوا على حق التصويت من الخارج لأول مرة  في العام ٢٠١٨ بفضل التيار وذلك بقانون في مجلس النواب". وقال: "اليوم الخيار مفتوح أمامهم وبالقانون لانتخابات نائب من النواب الستة في الخارج أو نائب من النواب في دائرتهم في لبنان".

ولفت الى ان "المشكلة ان باقي الأطراف السياسيين، يسعى كل منهم إلى إلغاء حقهم او المحافظة على الستة مقاعد والخوف الكبير أن يعيدوننا إلى ما قبل العام ٢٠١٨ وبالتالي يلغى اقتراع المنتشرين من الخارج وهذا ما لا نريده كتيار وطني حر". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزارة التربية: لا رجوع عن مذكرة تسجيل الطلاب السوريين إلا بقرار من مجلس الوزراء
lebanon 24
25/10/2025 20:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كرم لكرامي: تسجيل السوريين في المدارس غير مقبول
lebanon 24
25/10/2025 20:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية: تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين عبء على لبنان
lebanon 24
25/10/2025 20:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لعودة الطلاب الى المدارس.. هذا ما أعلنته الاونروا
lebanon 24
25/10/2025 20:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

الوكالة الوطنية

التيار الوطني

جبران باسيل

اللبنانية

السورية

التيار

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-10-25
12:51 | 2025-10-25
12:42 | 2025-10-25
12:30 | 2025-10-25
11:36 | 2025-10-25
11:28 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24