عن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية.. هذا ما قاله باسيل

Advertisement

تطرق رئيس " " النائب خلال لقاء حواري مع مجموعة شبابية في "بترونيات" إلى موضوع النزوح السوري، وقال: "عوض أن تقوم الحكومة بما يلزم لاعادة السوريين إلى بلادهم سمحت اليوم للطلاب السوريين بالتسجيل في المدارس الرسمية من دون أن يكون بحوزتهم أوراق ثبوتية". أضاف: "أي طالب يعيش في يمكنه أن يتخذ قرار المجيء والدراسة في ساعة يشاء وهذا يؤثِّر على مستوى المدرسة الرسمية".ورأى أن "خطورة هذا الموضوع تتمثل في أن الحكومة تشجع السوريين على البقاء في لبنان لا بل أكثر تشجعهم على أن يأتوا من سوريا إلى لبنان"، مذكراً بأن " الحر هو الوحيد الذي اتخذ هذا الموقف ورفع الصوت منذ العام ٢٠١١". وقال: "الجميع سكتوا عن موضوع النزوح السوري والتيار الوحيد الذي يناضل ويقدم القوانين ليعود السوريون إلى بلدهم، وطالما أن العودة لم تحصل فهذا يعني لا نحن ولا مستقبلكم بخير واليد العاملة اقل كلفة من وهنا يضطر اللبناني إلى الهجرة والنازح السوري يأخذ مكانه".وتحدث في مسألة اقتراع المنتشرين، مشيراً إلى أنهم "حصلوا على حق التصويت من الخارج لأول مرة في العام ٢٠١٨ بفضل وذلك بقانون في مجلس النواب". وقال: "اليوم الخيار مفتوح أمامهم وبالقانون لانتخابات نائب من النواب الستة في الخارج أو نائب من النواب في دائرتهم في لبنان".ولفت الى ان "المشكلة ان باقي الأطراف السياسيين، يسعى كل منهم إلى إلغاء حقهم او المحافظة على الستة مقاعد والخوف الكبير أن يعيدوننا إلى ما قبل العام ٢٠١٨ وبالتالي يلغى اقتراع المنتشرين من الخارج وهذا ما لا نريده كتيار وطني حر". (الوكالة الوطنية)