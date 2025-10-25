للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Advertisement

أوضحت ، في بيان للمشتركين المستفيدين من رقم 1، أنه "بعد خضوع مضخة المحطة للكشف والصيانة تبيّن أن هناك حاجة لاستبدال كابل كهربائي طوله 360 مترا يتم تصنيعه خصيصاً لكل مضخة وبالتالي سيستغرق تصنيعه بعض الوقت، علماً أن المؤسسة بادرت الى استحداث مصدر آخر لتوزيع المياه، ولكن ذلك لا يكفي لتوفير الكمية المطلوبة من المياه لتغذية كل المناطق التي تتغذى من المحطة".وأعلنت المؤسسة أنها ستتخذ سلسلة من الاجراءات لتأمين بدائل احتياطية في حال تعطلت المضخة مرة أخرى على أن تكون الاولوية في استحداث بئر جديد ووضع مضخات اضافية احتياطية لاستبدالها عند الحاجة، ودعت المواطنين الى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه وذلك الى حين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.