لبنان

بيان توضيحي لبلدية صيدا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-10-2025 | 08:43
أصدرت بلدية صيدا بيانا توضيحيا بشأن ما يتم تداوله حول مشروع تحويل جزيرة صيدا إلى "حمى طبيعية". وأوضحت البلدية أن "هذا المشروع كان قد عرض بالفعل في إطار تعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم توافق على تنفيذه".
وأشار البيان إلى أن "بعد دراسة الموضوع ومناقشته، لم توافق البلدية على المشروع، إذ ارتأت أن الحفاظ على الجزيرة بوضعها الحالي هو الخيار الأنسب، نظرا لما تمثله من إرث طبيعي وتاريخي وإنساني لأبناء المدينة وزوارها، ولما تحمله من رمزية بيئية وسياحية وثقافية خاصة بمدينة صيدا".

وأكدت البلدية "التزامها حماية الجزيرة والحفاظ على طابعها الطبيعي المفتوح، بما يضمن استمرارها كمتنفس لأهالي المدينة ومقصد لهم وللزائرين، بعيدا عن أي مشاريع قد تغير من هويتها أو طابعها".
