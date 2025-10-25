بيان توضيحي لبلدية صيدا.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أصدرت بلدية بيانا توضيحيا بشأن ما يتم تداوله حول مشروع تحويل إلى "حمى طبيعية". وأوضحت البلدية أن "هذا المشروع كان قد عرض بالفعل في إطار تعاون مع ، إلا أنها لم توافق على تنفيذه".وأشار البيان إلى أن "بعد دراسة الموضوع ومناقشته، لم توافق البلدية على المشروع، إذ ارتأت أن الحفاظ على بوضعها الحالي هو الخيار الأنسب، نظرا لما تمثله من إرث طبيعي وتاريخي وإنساني لأبناء المدينة وزوارها، ولما تحمله من رمزية بيئية وسياحية وثقافية خاصة بمدينة صيدا".وأكدت البلدية "التزامها حماية الجزيرة والحفاظ على طابعها الطبيعي المفتوح، بما يضمن استمرارها كمتنفس لأهالي المدينة ومقصد لهم وللزائرين، بعيدا عن أي مشاريع قد تغير من هويتها أو طابعها".