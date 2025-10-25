Advertisement

لبنان

في زحلة… رجل ينتحر داخل منزله!

Lebanon 24
25-10-2025 | 09:15
أقدم رجل في العقد السادس من العمر، يُدعى (ج. أ. ن)، على الانتحار داخل منزله في زحلة – حارة الراسية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وقد حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
