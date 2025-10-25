23
لبنان
انطلاق الدورة 21 لملتقى الإعلام العربي في بيروت
Lebanon 24
25-10-2025
09:12
يستعد
الأمين العام
للملتقى الإعلامي العربي، المستشار ماضي الخميس، والإعلامي جمال
فياض
، لعقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين المقبل عند الساعة الثالثة بعد الظهر في فندق "فوكو" -
بيروت
، للحديث عن الاستعدادات الأخيرة لانطلاق فعاليات
الدورة
الحادية والعشرين للملتقى، المقررة في بيروت في الفترة من 29 إلى 30 تشرين الأول، برعاية رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، وبالتعاون مع
وزارة الإعلام
، وبمشاركة وزراء الإعلام وشخصيات إعلامية لبنانية وعربية.
وسيركز المؤتمر على عرض أبرز محاور الملتقى وندواته، التي ستناقش قضايا الإعلام العربي الراهنة، وسبل تطوير الأداء المهني وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإعلاميين في العالم العربي. كما سيتطرق إلى أهمية انعقاد الملتقى في بيروت كمنصة للحوار وتبادل الأفكار حول التحديات المشتركة التي تواجه الإعلام العربي، ودوره في معالجة
القضايا
المجتمعية الحالية.
(الوكالة الوطنية)
