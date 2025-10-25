انطلاق الدورة 21 لملتقى الإعلام العربي في بيروت

Advertisement

يستعد للملتقى الإعلامي العربي، المستشار ماضي الخميس، والإعلامي جمال ، لعقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين المقبل عند الساعة الثالثة بعد الظهر في فندق "فوكو" - ، للحديث عن الاستعدادات الأخيرة لانطلاق فعاليات الحادية والعشرين للملتقى، المقررة في بيروت في الفترة من 29 إلى 30 تشرين الأول، برعاية رئيس الجمهورية ، وبالتعاون مع ، وبمشاركة وزراء الإعلام وشخصيات إعلامية لبنانية وعربية.وسيركز المؤتمر على عرض أبرز محاور الملتقى وندواته، التي ستناقش قضايا الإعلام العربي الراهنة، وسبل تطوير الأداء المهني وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإعلاميين في العالم العربي. كما سيتطرق إلى أهمية انعقاد الملتقى في بيروت كمنصة للحوار وتبادل الأفكار حول التحديات المشتركة التي تواجه الإعلام العربي، ودوره في معالجة المجتمعية الحالية.