Advertisement

لبنان

انطلاق الدورة 21 لملتقى الإعلام العربي في بيروت

Lebanon 24
25-10-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1433929-638970058116543368.png
Doc-P-1433929-638970058116543368.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، المستشار ماضي الخميس، والإعلامي جمال فياض، لعقد مؤتمر صحافي يوم الاثنين المقبل عند الساعة الثالثة بعد الظهر في فندق "فوكو" - بيروت، للحديث عن الاستعدادات الأخيرة لانطلاق فعاليات الدورة الحادية والعشرين للملتقى، المقررة في بيروت في الفترة من 29 إلى 30 تشرين الأول، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبالتعاون مع وزارة الإعلام، وبمشاركة وزراء الإعلام وشخصيات إعلامية لبنانية وعربية.
Advertisement

وسيركز المؤتمر على عرض أبرز محاور الملتقى وندواته، التي ستناقش قضايا الإعلام العربي الراهنة، وسبل تطوير الأداء المهني وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإعلاميين في العالم العربي. كما سيتطرق إلى أهمية انعقاد الملتقى في بيروت كمنصة للحوار وتبادل الأفكار حول التحديات المشتركة التي تواجه الإعلام العربي، ودوره في معالجة القضايا المجتمعية الحالية.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الاعلام والأمين العام لـ "ملتقى الإعلام العربي" يطلقان فعاليات الملتقى في 16 الحالي
lebanon 24
25/10/2025 20:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الطلب إلى المؤسسات الإعلاميّة دفع مستحقّاتها وأخذ العلم بانعقاد الملتقى العربي للإعلام في بيروت في تشرين الثاني المقبل ووفد من الكويت سيلتقي الرئيس عون للإعلان عن هذا المؤتمر
lebanon 24
25/10/2025 20:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق دورة 2025 للشهادة التخصصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي
lebanon 24
25/10/2025 20:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق المؤتمر العربي لمواجهة جرائم تقنية المعلومات في تونس
lebanon 24
25/10/2025 20:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

الوكالة الوطنية

وزارة الإعلام

الأمين العام

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-10-25
12:51 | 2025-10-25
12:42 | 2025-10-25
12:30 | 2025-10-25
11:36 | 2025-10-25
11:28 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24