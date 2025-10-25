Advertisement

لبنان

السفير المصري عند الخازن

Lebanon 24
25-10-2025 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1433930-638970059661634668.jpg
Doc-P-1433930-638970059661634668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في القليعات، السفير المصري في لبنان علاء موسى وعقيلته السيدة لارا، حيث أقام على شرفهما مأدبة عشاء حضرها عدد من الفاعليات السياسية والاجتماعية والإعلامية.
Advertisement

تخلّل اللقاء جلسة حوارية تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وشدّدت على أهمية استمرار الدور المصري الداعم للحوار والاستقرار في لبنان.

وفي مستهل اللقاء، عبّر السفير علاء موسى عن شكره وتقديره للنائب الخازن وعقيلته السيدة منى على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أنّ “الدبلوماسي يواجه دائماً تحدّي الاندماج في البيئة التي يعمل فيها، لكن عندما يلقى هذا القدر من الانفتاح والمودة، يصبح أداء مهامه أكثر سهولة وفاعلية”.

وأكد أنّ  "مصر تنظر إلى لبنان بكثير من الحب والتقدير، وتحرص على دعم وحدة اللبنانيين واستقرارهم، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين" .

من جهته، رحّب النائب الخازن باسمه وباسم عقيلته وعائلته، بالسفير موسى وعقيلته، مثمّنًا الدور المحوري الذي تؤديه مصر في دعم لبنان واستقراره، ولا سيما بعد الموقف الواضح الذي عبّر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفض هجرة الفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء والبقاء في أرضهم.

وأكّد الخازن أنّ  "مصر كانت ولا تزال تمثّل عمقاً عربياً وإسلامياً أساسياً للبنان والمنطقة"، مشيداً بالدور الفاعل الذي تقوم به القاهرة من خلال اللجنة الخماسية، والذي أسهم في تعزيز حضورها في الساحة اللبنانية بوضوحها وشفافيتها ومخاطبتها الصريحة للبنانيين.
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي السفير المصري علاء موسى
lebanon 24
25/10/2025 20:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى: خطة الجيش لحصر السلاح جيدة وقد حازت هذه الخطة على رضى جميع الأطراف خلال الاجتماع الأخير في الناقورة
lebanon 24
25/10/2025 20:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد لقاء السفير المصري.. الخطيب: مؤتمر الدوحة لم يردع إسرائيل
lebanon 24
25/10/2025 20:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى: مسار دعم لبنان لإعادة الإعمار ومسار حصرية السلاح يحب أن يسيران بشكل متوازي (الجديد)
lebanon 24
25/10/2025 20:26:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الفلسطينيين

اللبنانية

دبلوماسي

القاهرة

من جهته

على حسن

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-10-25
12:51 | 2025-10-25
12:42 | 2025-10-25
12:30 | 2025-10-25
11:36 | 2025-10-25
11:28 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24