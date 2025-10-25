23
لبنان
اتحاد بلديات الخروب الشمالي يواصل لقاءاته السياسية لدعم المشاريع الإنمائية
Lebanon 24
25-10-2025
|
09:43
A-
A+
أصدر رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب
الشمالي
المهندس ماجد ترو البيان التالي: "لقد دأب الإتحاد منذ انطلاقته على القيام بسلسلة لقاءات واجتماعات واتصالات دعما لملفاته الإنمائية والتنموية ولبلدياته؛ ولهذه الغاية كانت له زيارات عدة للمراجع السياسية والحزبية وللوزارات الخدماتية والجهات المانحة، وأبرز هذه الزيارات كانت لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس "اللقاء
الديمقراطي
" النائب تيمور جنبلاط في المختارة و"الجماعة الإسلامية" في مقرها ببيروت والأمين العام ل"
تيار
المستقبل
" أحمد
الحريري
".
أضاف ترو: "استكمالا لهذه الزيارات وإيمانا منا بالشراكة والوحدة الوطنية وتحصينا وتعزيزا للمصالحة في الجبل وحرصا على العيش المشترك وبناء على طلبنا حُدد لنا موعد مع
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
" سمير جعجع في معراب. وبالتأكيد سنكمل اللقاءات مع كل المرجعيات دعما لمطالب الإتحاد وبلدياته الإنمائية".
وختم رئيس الإتحاد: "إن الإتحاد كان وسيبقى متضامنا وحريصا مع بلدياته على الوحدة والشراكة الوطنية والعيش المشترك وعلى توجهه الإنمائي والتنموي لما فيه خير المنطقة".
