اتحاد بلديات الخروب الشمالي يواصل لقاءاته السياسية لدعم المشاريع الإنمائية

أصدر رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب المهندس ماجد ترو البيان التالي: "لقد دأب الإتحاد منذ انطلاقته على القيام بسلسلة لقاءات واجتماعات واتصالات دعما لملفاته الإنمائية والتنموية ولبلدياته؛ ولهذه الغاية كانت له زيارات عدة للمراجع السياسية والحزبية وللوزارات الخدماتية والجهات المانحة، وأبرز هذه الزيارات كانت لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس "اللقاء " النائب تيمور جنبلاط في المختارة و"الجماعة الإسلامية" في مقرها ببيروت والأمين العام ل" " أحمد ".أضاف ترو: "استكمالا لهذه الزيارات وإيمانا منا بالشراكة والوحدة الوطنية وتحصينا وتعزيزا للمصالحة في الجبل وحرصا على العيش المشترك وبناء على طلبنا حُدد لنا موعد مع " " سمير جعجع في معراب. وبالتأكيد سنكمل اللقاءات مع كل المرجعيات دعما لمطالب الإتحاد وبلدياته الإنمائية".وختم رئيس الإتحاد: "إن الإتحاد كان وسيبقى متضامنا وحريصا مع بلدياته على الوحدة والشراكة الوطنية والعيش المشترك وعلى توجهه الإنمائي والتنموي لما فيه خير المنطقة".