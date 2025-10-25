Advertisement

لبنان

اتحاد بلديات الخروب الشمالي يواصل لقاءاته السياسية لدعم المشاريع الإنمائية

Lebanon 24
25-10-2025 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1433937-638970076333589095.jpg
Doc-P-1433937-638970076333589095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي المهندس ماجد ترو البيان التالي: "لقد دأب الإتحاد منذ انطلاقته على القيام بسلسلة لقاءات واجتماعات واتصالات دعما لملفاته الإنمائية والتنموية ولبلدياته؛ ولهذه الغاية كانت له زيارات عدة للمراجع السياسية والحزبية وللوزارات الخدماتية والجهات المانحة، وأبرز هذه الزيارات كانت لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في المختارة و"الجماعة الإسلامية" في مقرها ببيروت والأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري".
Advertisement

أضاف ترو: "استكمالا لهذه الزيارات وإيمانا منا بالشراكة والوحدة الوطنية وتحصينا وتعزيزا للمصالحة في الجبل وحرصا على العيش المشترك وبناء على طلبنا حُدد لنا موعد مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب. وبالتأكيد سنكمل اللقاءات مع كل المرجعيات دعما لمطالب الإتحاد وبلدياته الإنمائية".

وختم رئيس الإتحاد: "إن الإتحاد كان وسيبقى متضامنا وحريصا مع بلدياته على الوحدة والشراكة الوطنية والعيش المشترك وعلى توجهه  الإنمائي والتنموي لما فيه خير المنطقة".
 
مواضيع ذات صلة
الحجار استقبل نواباً ورئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب وراعي أبرشية بعلبك المارونية
lebanon 24
25/10/2025 20:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب نعى شهداء الجيش: سيبقون عنوانًا للشرف والتضحية والوفاء
lebanon 24
25/10/2025 20:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني واصل لقاءاته لمتابعة الملفات الإنمائية والخدماتية
lebanon 24
25/10/2025 20:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار في طرابلس: دعمٌ كامل لبلدية المدينة ومشاريعها الإنمائية
lebanon 24
25/10/2025 20:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الأمين العام

الديمقراطي

رئيس الحزب

اللبنانية

المستقبل

رئيس حزب

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-10-25
12:51 | 2025-10-25
12:42 | 2025-10-25
12:30 | 2025-10-25
11:36 | 2025-10-25
11:28 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24