23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منتويا عن زيارة سلام إلى الفاتيكان: لقاء إيجابي وتطلع للسلام في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
25-10-2025
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف الخبير في الشؤون الفاتيكانية الكاتب روبيرتو منتويا، زيارة رئيس
الحكومة اللبنانية
الدكتور نواف سلام إلى الفاتيكان بأنها "إيجابية"، مشيرًا إلى اهتمام الصحافة
الإيطالية
والعالمية بتغطية استقبال الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر لرئيس الحكومة اللبناني، المعروف بسجله النظيف كقاضٍ سابق في محكمة الجنايات الدولية.
Advertisement
وأشار منتويا في حديثه مع
الوكالة الوطنية للإعلام
إلى أن اللقاء ركّز على محادثات مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، بحضور أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر، حيث سلطت الصحافة الضوء على طبيعة اللقاء الودية والمثمرة.
وأكد بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن
النقاش
تناول العلاقات الثنائية بين
لبنان
والفاتيكان، مع التعبير عن التطلع المشترك إلى زيارة البابا الرسولية إلى لبنان في الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2025. كما شمل اللقاء الحديث عن آمال الشعب اللبناني في تحقيق الإصلاحات وتعزيز الاستقرار في البلاد، والتطرق إلى السياق الإقليمي مع التمنيات المشتركة بتحقيق سلام شامل في
الشرق الأوسط
.
يذكر أن سلام قال في منشور عبر منصة "إكس" بعد لقائه البابا في روما: "سعدت هذا الصباح بلقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وأكدت له أن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته بفرح". وأضاف سلام أن البابا جدّد اهتمامه بمعنى لبنان وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته، فيما شدّد هو بدوره على حق اللبنانيين في وحدة بلادهم وسيادتها وحريتها، وأوضح أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا على أساس العدل، وبالأخص من خلال حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
Lebanon 24
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
25/10/2025 20:27:25
25/10/2025 20:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام بعد لقائه برّي: سنُتابع تنفيذ خطّة الجيش شهرياً والترحيب هو بمعنى التعامل الإيجابيّ
Lebanon 24
سلام بعد لقائه برّي: سنُتابع تنفيذ خطّة الجيش شهرياً والترحيب هو بمعنى التعامل الإيجابيّ
25/10/2025 20:27:25
25/10/2025 20:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى أمين سر الفاتيكان وزار المعهد الماروني المريمي في دير مار أنطونيوس الكبير
Lebanon 24
سلام التقى أمين سر الفاتيكان وزار المعهد الماروني المريمي في دير مار أنطونيوس الكبير
25/10/2025 20:27:25
25/10/2025 20:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
25/10/2025 20:27:25
25/10/2025 20:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية للإعلام
الحكومة اللبنانية
الوطنية للإعلام
الوكالة الوطنية
الشرق الأوسط
الإيطالية
اللبنانية
الإيطالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
13:00 | 2025-10-25
25/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء تدابير سير في كورنيش المزرعة
Lebanon 24
إلغاء تدابير سير في كورنيش المزرعة
12:51 | 2025-10-25
25/10/2025 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مُعضلة البطاطا اللبنانية.. هل تنهار الاسعار أكثر؟
Lebanon 24
بالفيديو: مُعضلة البطاطا اللبنانية.. هل تنهار الاسعار أكثر؟
12:42 | 2025-10-25
25/10/2025 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عصابات "خطف الفتيات" من لبنان إلى سوريا.. هذا ما أكّدته قوى الأمن
Lebanon 24
عن عصابات "خطف الفتيات" من لبنان إلى سوريا.. هذا ما أكّدته قوى الأمن
12:30 | 2025-10-25
25/10/2025 12:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي
Lebanon 24
في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي
11:36 | 2025-10-25
25/10/2025 11:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
05:30 | 2025-10-25
25/10/2025 05:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2025-10-25
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
12:51 | 2025-10-25
إلغاء تدابير سير في كورنيش المزرعة
12:42 | 2025-10-25
بالفيديو: مُعضلة البطاطا اللبنانية.. هل تنهار الاسعار أكثر؟
12:30 | 2025-10-25
عن عصابات "خطف الفتيات" من لبنان إلى سوريا.. هذا ما أكّدته قوى الأمن
11:36 | 2025-10-25
في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي
11:28 | 2025-10-25
سلام التقى أمين سر الفاتيكان وزار المعهد الماروني المريمي في دير مار أنطونيوس الكبير
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
05:08 | 2025-10-25
25/10/2025 20:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 20:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 20:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24