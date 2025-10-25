Advertisement

لبنان

منتويا عن زيارة سلام إلى الفاتيكان: لقاء إيجابي وتطلع للسلام في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
25-10-2025 | 10:04
وصف الخبير في الشؤون الفاتيكانية الكاتب روبيرتو منتويا، زيارة رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام إلى الفاتيكان بأنها "إيجابية"، مشيرًا إلى اهتمام الصحافة الإيطالية والعالمية بتغطية استقبال الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر لرئيس الحكومة اللبناني، المعروف بسجله النظيف كقاضٍ سابق في محكمة الجنايات الدولية.
وأشار منتويا في حديثه مع الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن اللقاء ركّز على محادثات مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، بحضور أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر، حيث سلطت الصحافة الضوء على طبيعة اللقاء الودية والمثمرة.
وأكد بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن النقاش تناول العلاقات الثنائية بين لبنان والفاتيكان، مع التعبير عن التطلع المشترك إلى زيارة البابا الرسولية إلى لبنان في الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2025. كما شمل اللقاء الحديث عن آمال الشعب اللبناني في تحقيق الإصلاحات وتعزيز الاستقرار في البلاد، والتطرق إلى السياق الإقليمي مع التمنيات المشتركة بتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
يذكر أن سلام قال في منشور عبر منصة "إكس" بعد لقائه البابا في روما: "سعدت هذا الصباح بلقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وأكدت له أن اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته بفرح". وأضاف سلام أن البابا جدّد اهتمامه بمعنى لبنان وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته، فيما شدّد هو بدوره على حق اللبنانيين في وحدة بلادهم وسيادتها وحريتها، وأوضح أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا على أساس العدل، وبالأخص من خلال حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
 
(الوكالة الوطنية)
