تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية... إليكم التفاصيل!

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة
ما يـــــــلي:
أوّلًا: ستقوم شركة Né à Beyrouth بتصوير العاصمة بيروت
وتحديدًا شارع الأمير بشير في وسط بيروت
، وشارع الشامي في منطقة الجميزة، وشارعي دباس وعبد الهادي – الأشرفية
، بحيث ستقفل الشوارع على الشكل الآتي:
ما بين 26 و28-10-2025 في فترة بعد الظهر والليل، شارع الشامي الجميزة.
بتاريخ 27-10-2025 من الساعة 1.00 صباحًا لغاية الساعة 5.00 فجرًا، شارع الأمير بشير – وسط بيروت (بين جامع الأمير وشارع سوريا)
بتاريخ 2-11-2025 خلال أوقات التصوير فقط في شارع دباس- الأشرفية (المشتق من شارع مار متر وشارع الحكمة)
بتاريخي 9 و 16-11-2025 لبضع ساعات في شارع عبد الهادي – الأشرفية (المشتق من شارع شكري عسلي)
ثانيًا: إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بمباشرة إحدى الشّركات المُتعّهدة أعمال حفريّات لبنى تحتيّة في محلّة كورنيش المزرعة تحت جسر الكولا بتاريخ 24 -10-2025 وبعد أن تمّ تأجيل الأعمال المذكورة في المكان إلى تاريخ 25-10-2025 تتّخذ تدابير السير نفسها في المكان بالتاريخ الجديد، على الشكل الآتي:
– تحويل السّير من جهة التحويلة الأولى عند الإشارة الكهربائية باتّجاه التحويلة الثانية تحت الجسر
، ومن تقاطع التحويلة الثانية تحت الجسر باتّجاه التحويلة الأولى. بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور في المحلّة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.
ثالثًا: سيقيم الاتّحاد اللبناني للدرّجات “سباق كأس لبنان
لدرّاجات الطرق” لمسافة 65 كلم، وذلك الساعة 6.00 من تاريخ 26-10-2025 نقطة الانطلاق ستكون من أمام معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس
باتّجاه الطريق البحري–شكّا البترون
وصولًا إلى جبيل
، من ثمّ صعودًا باتّجاه عنايا حيث نقطة الوصول بالقرب من حاجز الجيش اللبناني
.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا للمرور، وحِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.