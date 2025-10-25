Advertisement

لبنان

تدابير سير في عدّة مناطق لبنانية... إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
25-10-2025 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1433954-638970113932077284.jpg
Doc-P-1433954-638970113932077284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة

ما يـــــــلي:

أوّلًا: ستقوم شركة Né à Beyrouth بتصوير العاصمة بيروت وتحديدًا شارع الأمير بشير في وسط بيروت، وشارع الشامي في منطقة الجميزة، وشارعي دباس وعبد الهادي – الأشرفية، بحيث ستقفل الشوارع على الشكل الآتي:
Advertisement

ما بين 26 و28-10-2025 في فترة بعد الظهر والليل، شارع الشامي الجميزة.
بتاريخ 27-10-2025 من الساعة 1.00 صباحًا لغاية الساعة 5.00 فجرًا، شارع الأمير بشير – وسط بيروت (بين جامع الأمير وشارع سوريا)
بتاريخ 2-11-2025 خلال أوقات التصوير فقط في شارع دباس- الأشرفية (المشتق من شارع مار متر وشارع الحكمة)
بتاريخي 9 و 16-11-2025 لبضع ساعات في شارع عبد الهادي – الأشرفية (المشتق من شارع شكري عسلي)
ثانيًا: إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بمباشرة إحدى الشّركات المُتعّهدة أعمال حفريّات لبنى تحتيّة في محلّة كورنيش المزرعة تحت جسر الكولا بتاريخ 24 -10-2025 وبعد أن تمّ تأجيل الأعمال المذكورة في المكان إلى تاريخ 25-10-2025 تتّخذ تدابير السير نفسها في المكان بالتاريخ الجديد، على الشكل الآتي:

– تحويل السّير من جهة التحويلة الأولى عند الإشارة الكهربائية باتّجاه التحويلة الثانية تحت الجسر، ومن تقاطع التحويلة الثانية تحت الجسر باتّجاه التحويلة الأولى. بحيث ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور في المحلّة المذكورة، طيلة فترة الأشغال.

ثالثًا: سيقيم الاتّحاد اللبناني للدرّجات “سباق كأس لبنان لدرّاجات الطرق” لمسافة 65 كلم، وذلك الساعة 6.00 من تاريخ 26-10-2025 نقطة الانطلاق ستكون من أمام معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس باتّجاه الطريق البحري–شكّا البترون وصولًا إلى جبيل، من ثمّ صعودًا باتّجاه عنايا حيث نقطة الوصول بالقرب من حاجز الجيش اللبناني.

يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا للمرور، وحِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
 
مواضيع ذات صلة
تدابير سير في بيروت غدًا.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
25/10/2025 20:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير في كفرذبيان غدًا.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
25/10/2025 20:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير على جسر غزير لمدة 4 أيام.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
25/10/2025 20:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا… تدابير سير في هذه المنطقة
lebanon 24
25/10/2025 20:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

شعبة العلاقات

وسط بيروت

الأشرفية

البترون

طرابلس

بيروت

الحكمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2025-10-25
12:51 | 2025-10-25
12:42 | 2025-10-25
12:30 | 2025-10-25
11:36 | 2025-10-25
11:28 | 2025-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24