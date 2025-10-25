لقاء الأحزاب الوطنية في طرابلس: المدينة ستبقى صوت الناس وضمير الوطن



وفي بيان عقب اجتماعه، استنكر اللقاء "الوعود الفارغة التي يكررها المرشحون في طرابلس"، مؤكدًا أن المدينة "تملك إمكانات اقتصادية هائلة من مرفأ ومصفاة ومعرض دولي"، لكنّها تعاني تهميشًا متعمّدًا وغياب أي رؤية تنموية حقيقية.

ودعا البيان إلى تشكيل جبهة شعبية ديمقراطية في طرابلس للدفاع عن حقوق الفقراء والكادحين، مطالبًا بـ"استعادة أموال المودعين فورًا، ومحاسبة المتورطين في جريمة إفلاس الدولة"، معتبرًا أن "السكوت عن النهب خيانة وطنية".

وفي الشق الوطني، أدان اللقاء المتصاعدة على لبنان، التي "تستهدف المدنيين والبنى التحتية في خرقٍ فاضحٍ للسيادة اللبنانية"، مؤكدًا أن العدوان "يأتي ضمن مشروع صهيوني–إمبريالي يسعى إلى كسر إرادة .

كما دعا البيان إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة والمقاومة والشعب في الدفاع عن الوطن وتحرير الأرض، مجددًا التضامن مع غزة والأسرى والشعب الفلسطيني في نضاله ضد .

وختم اللقاء بالتأكيد أن طرابلس ستبقى صوت الناس وضمير الوطن، و"حصن الفقراء والمقاومة والعدالة"، داعيًا اللبنانيين إلى "بناء بديل وطني تقدّمي يعيد للوطن استقلاله وللشعب كرامته".

(الوكالة الوطنية)