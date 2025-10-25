عن عصابات "خطف الفتيات" من لبنان إلى سوريا.. هذا ما أكّدته قوى الأمن

Advertisement

أكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة في بلاغ، انه لا وجود لعصابات خطف فتيات في .وقالت في الباغ:" يتداول بعض خبرًا مزعومًا مفاده تعرّض إحدى الفتيات للخطف من منطقة وتعرّضها للتعذيب والتخدير، على يد عصابة تنشط في خطف الفتيات وتهريبهنّ إلى ، ومن ثمّ رميها في الشارع، والعثور عليها على قرب إحدى حاويات النفايات.أوّلًا: ادّعت فتاة فلسطينية الجنسية (مواليد 2007)، في فصيلة طريق الجديدة بتاريخ 23-10-2025 أنّها تعرّضت لعملية خطف.ثانيًا: بالتوسّع في التحقيق من قبل ، تبيّن أنّ رواية الخطف غير صحيحة، بحيث اعترفت الفتاة صاحبة العلاقة بأنّها غادرت منزلها بمحض إرادتها لأسباب شخصية وعائلية، وأنّها اختلقت هذه القصّة لاستعطاف ذويها، وعدم إحراج نفسها أمامهم. وقد تُركت بسند إقامة بناء لإشارة المختصّ.ثالثًا: تجدّد المديرية العامّة تأكيدها عدم وجود عصابات خطف فتيات في لبنان، ولا عصابات خطف فتيات إلى سوريا.رابعًا: تتمنّى المديرية العامّة على والتواصل الاجتماعي ضرورة توخّي الدقّة قبل تداول أيّ خبر غير صحيح، وعدم التسرّع في نشر هكذا ، وأخذ الحذر من أيّ إشاعة تثير قلق المواطنين وخوفهم".وطلبت المديرية العامّة إلى من نشر هذا الخبر الخاطئ، إعادة نشر الخبر الصحيح، إحقاقًا للحقّ.