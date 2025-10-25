Advertisement

لبنان

إلغاء تدابير سير في كورنيش المزرعة

Lebanon 24
25-10-2025 | 13:51
اعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلي عن أنّه "إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بمباشرة إحدى الشّركات المُتعّهدة أعمال حفريّات لبنى تحتيّة في محلّة كورنيش المزرعة تحت جسر الكولا بتاريخ 25 -10-2025".
وأكدت تأجيل الأعمال المذكورة في المكان إلى تاريخ يُحدّد لاحقًا.
