إلغاء تدابير سير في كورنيش المزرعة

اعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمن الدّاخلي عن أنّه "إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بمباشرة إحدى الشّركات المُتعّهدة أعمال حفريّات لبنى تحتيّة في محلّة كورنيش المزرعة تحت جسر الكولا بتاريخ 25 -10-2025".وأكدت تأجيل الأعمال المذكورة في المكان إلى تاريخ يُحدّد لاحقًا.