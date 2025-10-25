الموت يغيّب كبير شعراء الزجل اللبناني.. "وداعاً" طليع حمدان!

غيّب الموت، اليوم السبت، كبير شعراء الزجل اللبناني عن عمر ناهز 81 عاماً.

وحمدان هو من مواليد عام 1944، ويعرف بـ" " ويلقب بشاعر المنبرين، ويعتبر من أحد أبرز شعراء المنبر الزجلي.

تميّز بتأديته أغنيات مختلفة عن المغتربين وأخرى للشعب الفلسطيني، كما نظم قصائد غناها فنانون عرب.

وولد طليع حمدان في قرية الواقعة في قضاء عالية في 19 كانون الثاني عام 1944، وكان والده حمدان يعمل مزارعاً أما والدته فاطيني يحيى فكانت ربّة منزل، وترعرع في كنف عائلة مؤلفة من 11 ولداً.

من أعمال الفنان الراحل "براعم الورد"، "جداول عطر"، "ليل وقمر"، "انطريني أنا جايي"، و "افتتاحيات طليع حمدان".