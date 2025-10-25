Advertisement

لبنان

مرقص توجه إلى قطر في زيارة لتعزيز التعاون ودعم الإعلام اللبناني

Lebanon 24
25-10-2025 | 15:33
A-
A+

Doc-P-1434014-638970250552408062.jpg
Doc-P-1434014-638970250552408062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غادر وزير الإعلام بول مرقص بيروت متوجّهاً إلى دولة قطر في زيارة رسمية تهدف إلى تفعيل التعاون الإعلامي بين البلدين.
Advertisement
 


وخلال الزيارة، يلتقي الوزير مرقص رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، وعدداً من كبار المسؤولين القطريين، لبحث آفاق الشراكة وتطوير العمل الإعلامي المشترك، وسبل دعم قطاع الإعلام اللبناني وتمكينه من مواكبة التحوّلات الحديثة في هذا المجال.
 
 
مواضيع ذات صلة
مرقص: نسعى لتعزيز التعاون الإعلامي مع فنزويلا والانفتاح على الإعلام الدولي
lebanon 24
26/10/2025 07:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص زار "الجديد": قانون الإعلام الجديد لتعزيز الحريات لا تقييدها
lebanon 24
26/10/2025 07:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء الوحدات الإدارية يزورون المديريات الأمنية لتعزيز التعاون والدعم
lebanon 24
26/10/2025 07:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يدفع بمشروع قانون لدعم تلفزيون لبنان ووسائل الإعلام الرسمية
lebanon 24
26/10/2025 07:11:32 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسة القطرية للإعلام

الإعلام اللبناني

رئيس المؤسسة

وزير الإعلام

دولة قطر

القطرية

آل ثاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2025-10-25
00:02 | 2025-10-26
00:08 | 2025-10-26
00:10 | 2025-10-26
00:25 | 2025-10-26
00:24 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24