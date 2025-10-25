الحشيمي عن الجامعة اللبنانية: المسّ بها خسارة للوطن بأسره

أصدر النائب بلال الحشيمي بياناً، دعماً وتميّزاً للجامعة ، جاء فيه: "تُجسّد ، منذ تأسيسها، الصرح الوطني الأكاديمي الأوسع في ، والركيزة الأساسية للتعليم العالي الرسمي، حيث تضمّ أكثر من سبعين ألف طالب يشرف عليهم آلاف الأساتذة والباحثين الذين يؤدّون رسالتهم بتفانٍ وإيمانٍ بالعلم وبالوطن. وفي ضوء ما أُثير مؤخرًا من مسائل داخل بعض الكليات، أؤكد للرأي العام أنّ رئاسة الجامعة اللبنانية تعاملت مع الموضوع بمسؤوليةٍ وشفافيةٍ عالية، إذ أصدر البروفسور بسّام القرار رقم 2031 بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، مشكّلًا لجنة تحقيق رسمية من أساتذة مشهودٍ لهم بالكفاءة والنزاهة، للتدقيق في الملفات الأكاديمية ورفع تقريرٍ مفصّل إلى الرئاسة وفق الأصول القانونية".

Advertisement





وتابع: "إنّ هذه الخطوة تعبّر عن إدارة واعية وحازمة تؤمن بأنّ قوة المؤسسات تكمن في قدرتها على تصحيح الأخطاء ضمن القانون، لا في تجاهلها أو إخفائها. وقد أثبتت رئاسة الجامعة اللبنانية قدرتها على الجمع بين الصرامة في المحاسبة والحكمة في القيادة، بما يصون سمعة الجامعة ويعزّز الثقة بها كمؤسسة وطنية راقية. لقد حقّقت الجامعة اللبنانية خلال الأعوام الأخيرة تقدّمًا نوعيًا في الأداء الأكاديمي والبحثي، إذ احتلّت المرتبة الأولى محليًا في اختصاصات الهندسة والصيدلة، ودخلت قائمة أفضل مئة جامعة عالميًا في مجالي الهندسة النفطية والصيدلة وفق تصنيف QS لعام 2025، ما يعكس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه بفضل رئاستها وهيئتها التعليمية وطلابها".