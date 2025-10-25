Advertisement

لبنان

في الجنوب.. توقيف شخصٍ يروي مزروعات بـ"مياه الصرف الصحّي"

Lebanon 24
25-10-2025 | 16:57
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"حرصاً منها على سلامة المواطنين وحفاظًا على الصحة العامة، وبالتنسيق مع مصلحة الزراعة في الجنوب أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، المدعو (ر. ف.) في بلدة مطرية الشومر، لإقدامه على ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي. وعلى الأثر، جرى ضبط المضخات والأنابيب المستخدمة في عملية الريّ من بركة لتجميع المياه الآسنة ، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب".
