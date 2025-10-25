Advertisement

لبنان

بدء التوقيت الشتوي: أخّروا الساعة ساعة واحدة

Lebanon 24
25-10-2025 | 17:59
A-
A+
Doc-P-1434055-638970335633225257.jpg
Doc-P-1434055-638970335633225257.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ منتصف الليل التوقيت الشتوي في لبنان بتأخير الساعة ستين دقيقة، والوقت الآن في بيروت هو الساعة الحادية عشرة ليلاً.
Advertisement
 
 

يستمر "لبنان24" في التواصل معكم، على أن يلتقي بكم الفريق الصباحي عند الساعة السادسة صباحاً.
مواضيع ذات صلة
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة عند منتصف هذه الليلة!
lebanon 24
26/10/2025 07:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد بدء "التوقيت الشتوي" في لبنان.. بيانٌ رسميّ
lebanon 24
26/10/2025 07:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء من مساء الأحد بتوقيت واشنطن
lebanon 24
26/10/2025 07:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إعلان إضراب في شركة الكهرباء الفرنسية يبدأ اليوم الساعة السابعة مساء بتوقيت وسط أوروبا
lebanon 24
26/10/2025 07:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان24

بيروت

ستين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:59 | 2025-10-25
00:02 | 2025-10-26
00:08 | 2025-10-26
00:10 | 2025-10-26
00:25 | 2025-10-26
00:24 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24