تصعيد إسرائيلي بالنار استباقاً لزيارة براك وأورتاغوس

برزت في الساعات الأخيرة عودة الحديث وتزخيمه عن استعدادات للتفاوض مع من دون افق واضح بعد لاي اطار عملي جدي لهذا التفاوض ، ولكن تردد ان الأوضاع الزاحفة نحو متاهات تصعيدية خطيرة قد تعيد فتح المشاورات بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وكل من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب بشأن آلية التفاوض والاندفاع نحو تأكيد استعداد لبنان للتفاوض تجنباً لخطر تجدد الحرب خصوصا ان البلد سيدخل بقوة مرحلة العد العكسي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان في نهاية تشرين الثاني المقبل.

وتحدثت معلومات أمس عن وصول مرتقب للموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس الاثنين المقبل إلى بعد زيارة لإسرائيل وستشارك اورتاغوس في اجتماع هيئة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل "الميكانيزم " الذي سيعقد الأربعاء المقبل.

كما اشار مصدر معني الى لقاء مرتقب بين الوسيط الأميركي السفير توم برّاك وأركان الدولة، يُعقد في القصر في بعبدا بالتزامن مع احتمال توسيع لقاءات أورتاغوس، لتشمل الرؤساء الثلاثة.

وكتبت "الديار" انه منذ ان تبلغ لبنان من باراك رفض اسرائيل للتفاوض غير المباشر، لم تتلق المراجع الرسمية اي جديد من الجانب ، لا سيما في ظل الالتباس والغموض الذي يحيط بالمرحلة المقبلة، وحول من سيتولى متابعة الوضع مع لبنان.

إلا أنّ مصادر مطلعة قالت مساء أمس، إن أورتاغوس وصلت إلى تل ابيب أمس، وستزور لبنان مطلع الاسبوع المقبل، وستشارك في اجتماع لجنة مراقبة وقف النار المقرر يوم الاربعاء المقبل.

واشارت المصادر نفسها الى ان السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى سيأتي الى لبنان في النصف الاول من تشرين الثاني المقبل لتسلم مهامه الجديدة، بعد ان كانت المعلومات تحدثت سابقا عن مجيئه في نهاية هذا الشهر.

وربطت المصادر بين تأخره والاغلاق الحكومي في ، الذي شل الادارات الحكومية، وامتد تأثيره الى الادارات الديبلوماسية، مشيرة إلى أن السفير عيسى، وفق معلومات غير رسمية، سيكلف أيضاً شخصياً بمتابعة الملف اللبناني مع اسرائيل من دون الحاجة الى الموفد باراك، وتتولى اورتاغوس متابعة عمل لجنة مراقبة وقف النار.

"الميكانيزم" هي الاطار والتفاوض المباشر مرفوض

وعلم ايضا، انه خلال المشاورات الاخيرة بين الرؤساء الثلاثة حول المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل اقترح الرئيس بري ان تكون من خلال لجنة مراقبة وقف النار (الميكانيزم)، وان الرأي كان متفقا على هذا الموقف.

وقال مصدر مطلع إن "هناك نموذجا آخر للتفاوض غير المباشر، وهو الذي اتبع وادى الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية. لكن فكرة التفاوض غير المباشر عبر "الميكانيزم" تبقى اليوم هي الافضل، لا سيما ان اسرائيل مستمرة باعتداءاتها واحتلالها لاكثر من خمسة مواقع حدودية".

ولفت المصدر الى أنّ "الموقف اللبناني الرسمي الذي يحظى بتفاهم كامل بين رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة، هو رفض التفاوض المباشر مع العدو الاسرائيلي".

وذكر مصدر مقرب من القصر الجمهوري لـ "الأنباء الكويتية " ان الرئيس جوزف عون قدم عرضا جديا بالتفاوض، وانتظر الرد من الأطراف المعنية وهي إسرائيل والولايات المتحدة.