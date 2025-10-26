27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
Lebanon 24
26-10-2025
|
00:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما تسعى الحكومة الى إنجاز مشروع قانون معالجة
الفجوة
المالية، لا يبدو أن قانون الإصلاح المصرفي الذي أقر أخيراً سيسلك طريقه بسهولة، على الرغم من أهميته وأولويته.
Advertisement
وكتبت سابين عويس في "النهار": رغم المواقف التي أطلقها القيمون على السلطة المالية ولا سيما وزير المال ياسين جابر في
لبنان
ومن
واشنطن
على هامش محادثات الوفد اللبناني مع مسؤولي
صندوق النقد الدولي
، وفيها توقعات إنجاز مشروع معالجة الفجوة المالية قبل نهاية السنة، تركت الملاحظات التي وضعها الصندوق على قانون الإصلاح المصرفي انطباعاً مؤداه أن هذا القانون لن ينفذ قبل إدخال التعديلات التي طالب بها الصندوق.
وتقول المعلومات إنّ لبنان ليس في وارد الاستجابة لطلب الصندوق، وأن التعديلات المطلوبة ليست أساسية، بل هي طفيفة ولا تستدعي أي تعديل، كما أن القانون قد صدر وجاء قرار
مجلس الشورى
بعدم إعادة النظر فيه، الأمر الذي أكده رئيس
لجنة المال
والموازنة النائب إبرهيم
كنعان
بقوله إن مطالب الصندوق ليست منزلة وإن القانون صدر ولن يخضع للتعديل.
ما يفعله الصندوق حيال قانون الإصلاح المصرفي كان فعله سابقا مع قانون تعديل السرية المصرفية. وكانت التجربة مسيئة للبنان، إذ "أُنزلت" التعديلات التي طالب بها الصندوق على النواب خلال جلسة نيابية. وأرسلت عبر "الواتساب" إلى مكتب رئاسة المجلس وإلى عدد من النواب. وبالفعل تم تبنيها. لكن الفرق بين الأمس واليوم أن التعديلات طُلبت خلال مناقشة المشروع، أما اليوم فقانون الإصلاح المصرفي صدر، وسيكون محرجاً وربما مذلاً للمجلس أن ينصاع للصندوق، على نحو يمس سيادته في عمله التشريعي، ولا يغير في واقع القانون شيئاً إلا تأخير مسار إقرار قانون الفجوة واستعادة الودائع!
مواضيع ذات صلة
وزير المالية بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي: نعمل على إعادة إحياء القطاع المصرفي في لبنان
Lebanon 24
وزير المالية بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي: نعمل على إعادة إحياء القطاع المصرفي في لبنان
26/10/2025 11:53:02
26/10/2025 11:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
Lebanon 24
صندوق النقد: قانون هيكلة المصارف بحاجة الى تعديل
26/10/2025 11:53:02
26/10/2025 11:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة نيابية الإثنين وصندوق النقد يطالب لبنان بإصلاحات إضافية
Lebanon 24
جلسة نيابية الإثنين وصندوق النقد يطالب لبنان بإصلاحات إضافية
26/10/2025 11:53:02
26/10/2025 11:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لحاكم مصرف لبنان في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
سلسلة لقاءات لحاكم مصرف لبنان في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي
26/10/2025 11:53:02
26/10/2025 11:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
صندوق النقد الدولي
النقد الدولي
مجلس الشورى
لجنة المال
من واشنطن
الشورى
واشنطن
الفجوة
تابع
قد يعجبك أيضاً
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
Lebanon 24
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:47 | 2025-10-26
26/10/2025 05:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:42 | 2025-10-26
26/10/2025 05:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:41 | 2025-10-26
26/10/2025 05:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:36 | 2025-10-26
26/10/2025 05:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:32 | 2025-10-26
26/10/2025 05:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:47 | 2025-10-26
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:42 | 2025-10-26
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:41 | 2025-10-26
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:36 | 2025-10-26
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:32 | 2025-10-26
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:30 | 2025-10-26
وسيلة نقل غير مألوفة.. قريباً يُمكنكم التنقل جواً في لبنان! (فيديو وصور)
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 11:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 11:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 11:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24