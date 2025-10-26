Advertisement

لبنان

رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!

Lebanon 24
26-10-2025 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1434064-638970565670146889.jpg
Doc-P-1434064-638970565670146889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت مارلين وهبة في "الجمهورية": تكشف مصادر ديبلوماسية مطّلعة أنّ كثافة المسيّرات التي تحوم في سماء لبنان، لها أهداف عدّة، أهمّها استطلاعية لتحديث "داتا " المعلومات التي في حوزتها.
Advertisement
أمّا تحليق تلك المسيّرات يومياً فوق القصر الجمهوري وفوق السراي الحكومي فيحمل رسالة سياسية أبعد من الرسائل العسكرية، وكأنّها تقول لرموز السلطة التنفيذية "انتهى وقت اللعب فتنبّهوا! لأنّنا في المرحلة السابقة كنا نفصل بين الدولة والجيش وبين "حزب الله " والميليشيات، إّلّا أنّ لبنان برمّته معني في المرحلة الحالية ". فيما تخوّفت تلك المصادر من استهداف إسرائيلي للجيش اللبناني أيضاً في هذه المرحلة!
في السياق، تتوغّل القوات الإسرائيلية في مزارع شبعا بحجة استهداف مواقع لـ "حزب الله "، لأنّه، وبحسب المصادر الاستخباراتية، ما زال يحتفظ بمواقع عسكرية هناك. ويتساءل البعض: لماذا يلتزم الحزب عدم الردّ إلى اليوم؟ في الوقت عينه، تتساءل تلك المصادر عمّا إذا كان لدى "حزب الله " فعلاً قدرة على الردّ؟
 
 
في سياق آخر، أنجز الجيش كثيراً على صعيد حصر السلاح جنوب الليطاني، وتحدثت معلومات استخباراتية عن مصادرة أكثر من 10000 صاروخ لـ "حزب الله " وإتلافها، بالإضافة إلى تدمير كثير من المواقع والأنفاق التابعة للحزب. والسؤال المطروح، ماذا تبقّى من هذه المواقع جنوب الليطاني؟ وهل يستطيع الجيش إعلان جنوب الليطاني منطقة خالية من مسلحّي "حزب الله " ومتى؟
من المرتقب أن تنتهي مهمّة قوات "اليونيفيل " بعد نحو سنة وشهرَين. والسؤال المطروح اليوم هو: هل سيتمكن الجيش من الحلول مكان "اليونيفيل " والقيام بالمهمات التي كانت تقوم بها؟
 
تستغرب مصادر عسكرية رفيعة السؤال، وتقول لـ "الجمهورية ": "أن يأخذ الجيش مكان "اليونيفيل " هو ليس خياراً، فهذه الأرض هي أرض لبنانية وأنّ المهمّة مهمّة عسكرية، وواجب الجيش حمل هذه المهمّة وتحمّلها. وفي المقابل يحق للجيش أن يطالب بالنواقص التي يحتاجها، خصوصاً أنّه هو من يقوم بأعمال الدهم وليس "اليونيفيل ". كذلك، هو مَن يسيّر الدوريات، أمّا القوات الدولية فمهّمتها الدعم والغطاء الدولي الذي تؤمّنه له، أكثر من العمل العسكري على الأرض. لذلك، الجيش قادر على الحلول مكان قوات "اليونيفيل "، بحسب تعبير المصادر نفسها.
 
والأهم بحسب ما كشفته تلك المصادر، أنّ موازنة "اليونيفيل " تقارب المليار دولار في السنة. فإذا توقف هذا التمويل عنها ومُنِحَ جزء منه للجيش سينفّذ مهمّته بكاملها. أمّا النقطة الأساس، فتكمن في القرار الذي هو سياسي بحت، فإذا نجح التفاوض "المباشر أو غير المباشر " الذي يتمّ الحديث عنه، فسيكون تحرّك "اليونيفيل" والجيش والإمداد بناءً على مدى نجاح هذا التفاوض.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل وقت قصير طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن
lebanon 24
26/10/2025 11:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
​انتقادات لصلاح ومرموش: "اللعب التجاري يضر المنتخب"
lebanon 24
26/10/2025 11:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنتهاء حدث تسلل مسيّرات إلى جنوب إسرائيل
lebanon 24
26/10/2025 11:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيعتزل ميسي اللعب دوليّاً؟
lebanon 24
26/10/2025 11:53:08 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطة التنفيذية

القصر الجمهوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الليطاني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-10-26
05:42 | 2025-10-26
05:41 | 2025-10-26
05:36 | 2025-10-26
05:32 | 2025-10-26
05:30 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24