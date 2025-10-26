وسيلة نقل غير مألوفة.. قريباً يُمكنكم التنقل جواً في لبنان! (فيديو وصور)

منذ عام 2022 عُرف المهندس هشام حُسامي من خلال ابتكار أول سيارة كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية تم تصنيعها في والعالم العربي، فكانت سيارة "ليرة" باكورة دخوله مجال التكنولوجيا الحديثة، ثم توالت المشاريع فصمم "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة تُصنع أيضا في لبنان، وسيُطلق قريبا تاكسي "ليرة" في مدينة تعمل على الطاقة الشمسية بهدف تحسين المواصلات وتقليل التلوث وتعزيز سلامة الركاب.



وإلى جانب هذه المشاريع يعمل حسامي على مشروع ابتكاري جديد غير مألوف، أطلق عليه اسم LIRA HOVERSUIT، فهي وسيلة طيران فردية آمنة وسهلة الاستخدام هدفها تحرير المواطن من سيارته ومن كلّ قيود الطرقات والمواقف وتخفيف الازدحامات المرورية التي تستهلك يوميا وقت الناس وأعصابهم وتزيد من تلوث المدن.



وأوضح حُسامي في حديث لـ" " ان "فكرة LIRA HOVERSUIT تقوم على مبدأ بسيط لكنه ثوري، فبدل أن يقضي المواطن ساعات يوميًا في الازدحام، يمكنه استخدام جهازه الشخصي LIRA HOVERSUIT للطيران فوق الشوارع بسرعة تتراوح بين 40 و60 كم/س، والوصول إلى عمله أو جامعته خلال دقائق، من دون تلوّث أو ضجيج أو توتر".



ولفت إلى ان "الميزة الكبرى في هذا الجهاز أنه قابل للحمل (Portable) أي يمكن للمستخدم ببساطة طيّه وسحبه معه إلى مكتبه أو مكان سكنه من دون الحاجة إلى موقف سيارات أو اشتراك شهري".



واعتبر حُسامي ان "هذا الابتكار وحده هو كفيل بتقليل ضغط المواقف داخل المدن الكبرى وتخفيض التكاليف العالية التي تُنفق على مواقف السيارات الخاصة والعامة".



وعن تقنيات ابتكار LIRA HOVERSUIT، قال حُسامي إنه يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة بنسبة 100 بالمئة ويُشحن خلال أقل من ساعة، مما يجعله وسيلة نقل مُستدامة وصديقة للبيئة.

ويعمل الجهاز بنظام مراوح كهربائية محاطة (Ducted Fans) موصولة بوحدة تحكّم ذكية متكاملة، تمنح المستخدم توازنًا واستقرارًا دقيقًا أثناء الطيران حتى على ارتفاعات منخفضة.



وأضاف: "من خلال هذا الابتكار الثوري يتحوّل التنقل الجوي الفردي من حلم خيالي إلى واقع حضاري قابل للتطبيق، تمامًا كما حدث مع الدراجات والسكوترات الكهربائية اليوم ولكن في فضاء المدن".



وشدد على ان " مشروع LIRA HOVERSUIT ينطلق من رؤية وطنية هدفها أن يكون لبنان مركزًا للابتكار الصناعي في النقل المُستدام، وأن تصبح هذه الفكرة علامة فخر وطنية تُصدَّر إلى العالم."

وأضاف حُسامي ان "الهدف ليس فقط تسهيل حياة المواطن، بل تحويل الازدحام إلى انسياب، والفوضى إلى نظام، والضجيج إلى صمت نظيف".



وتابع: "شعاري من خلال هذا الابتكار هو مواطن بلا ازدحام، مدينة بلا ضجيج، نقل بلا تلوث، حرية في الحركة ومسؤولية في . "



إلى ذلك، كشف حُسامي عن إطلاق سيارة جديدة قريبا هي BELLA 2026، وهي أحدث ابتكارات مجموعة "ليرة" في عالم السيارات الكهربائية العصرية، ستجسد روح الأناقة والابتكار والاستدامة من قلب لبنان إلى العالم.

وعن مواصفاتها، شرح حُسامي انها ستكون بتصميم عصري وبحجم صغير (أقل من مترين طولاً) سيكون مثاليًا لشوارع المدن، كما ستكون بألوان أنيقة وجذابة هي الأحمر، الأزرق السماوي، والبوردو العصري.



وستتميز أيضا بعجلات ألمنيوم حديثة بتصميم متين وخفيف، إضافة إلى نظام كهربائي متطور مدعوم بالطاقة الشمسية ليجمع بين الأداء والحفاظ على البيئة.



وأعلن انه سيتم إطلاق BELLA 2026 رسمياً في معارض محلية ودولية، لتكون عنواناً جديداً لابتكارات مجموعة LIRA نحو المستقبل.



وعن سيارة "تاكسي ليرة"، كشف حُسامي انه سيتم إطلاقها في شوارع بيروت في شهر كانون الأول المقبل.

في الخلاصة، الابتكارات التي يعمل عليها حُسامي بمبادرة فردية تعكس ابتكار اللبناني وقدرته على المُنافسة عالمياً.