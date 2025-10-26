Advertisement

لبنان

القوات في عكار "مارونياً" وهذا هو المرشح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-10-2025 | 02:30
A-
A+

Doc-P-1434092-638970637591752725.jpg
Doc-P-1434092-638970637591752725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفتَ مصدرٌ نيابيٌّ شماليٌّ إلى أنّ حزب القوّات اللبنانيّة بدأ مرحلة التفاوض مع عدد من المرشحين، وأنّ محافظة عكّار سيكون لها اهتمامٌ خاص في هذه الدورة الانتخابيّة، أي في أيار 2026، حيث من المرجّح أن يكون المرشح الماروني هو الأساسي على لائحة القوات.
Advertisement
 

وأشار المصدر إلى أنّ الأنظار تتّجه نحو محامٍ وناشطٍ سياسيٍّ سياديٍّ بامتياز، وهو من أبناء عكار ومقرّب جدًّا من القوات اللبنانيّة، ولا يزال حتى الساعة منظِّراً لها في كلّ محطة أو مناسبة يتواجد فيها.
 
 
ولفت إلى أنّ المرشح ليس حزبياً قواتياً، بل ناشط سياسي.
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا
lebanon 24
26/10/2025 11:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
زعامة مارونيّة ثلاثية في "الماراتون الانتخابي"
lebanon 24
26/10/2025 11:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الرفض الماروني" يعرقل الطرح المتداول
lebanon 24
26/10/2025 11:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مناصرو "التيّار" أعلنوا عن إستعدادهم لدعم هذا المرشّح بشرط
lebanon 24
26/10/2025 11:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الماروني

ماروني

الدورة

عكار

ساسي

ارون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-10-26
05:42 | 2025-10-26
05:41 | 2025-10-26
05:36 | 2025-10-26
05:32 | 2025-10-26
05:30 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24