القوات في عكار "مارونياً" وهذا هو المرشح

لفتَ مصدرٌ نيابيٌّ شماليٌّ إلى أنّ حزب القوّات اللبنانيّة بدأ مرحلة التفاوض مع عدد من المرشحين، وأنّ محافظة عكّار سيكون لها اهتمامٌ خاص في هذه الانتخابيّة، أي في أيار 2026، حيث من المرجّح أن يكون المرشح هو الأساسي على لائحة القوات.

وأشار المصدر إلى أنّ الأنظار تتّجه نحو محامٍ وناشطٍ سياسيٍّ سياديٍّ بامتياز، وهو من أبناء ومقرّب جدًّا من القوات اللبنانيّة، ولا يزال حتى الساعة منظِّراً لها في كلّ محطة أو مناسبة يتواجد فيها.