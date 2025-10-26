27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام يزور المعهد الحبري الماروني في روما
Lebanon 24
26-10-2025
|
03:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه سفير
لبنان
لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وسفيرة لبنان لدى الجمهورية الايطالية كارلا جزار، المعهد الحبريّ المارونيّ في روما، حيث استقبله رئيس المعهد المونسنيور
جورج
أبي سعد برفقة الكهنة الدارسين في روما.
Advertisement
بداية شكر المونسنيور أبي سعد، لسلام زيارته لهذا الصرح "الذي كان ولا يزال يحمل قيمة مضافة للبنان والعالم، على الصعيدين الوطنيّ والدينيّ، من خلال رجالات كبار سعوا إلى تحقيق الخير العام، وشعّت قداستهم في العالم أجمع، ومن بينهم الطوباويّ العلّامة اسطفان دويهي". كما شكر أبي سعد للرئيس سلام كلّ ما يقوم به في سبيل لبنان، عاكسًا صورة الوطن الذي نحلم به: لبنان الثقافة والانفتاح والشفافيّة.
سلام
بدوره، عبّر سلام عن سعادته بزيارة المعهد الحبريّ المارونيّ، الذي يعرف تاريخه جيّدًا، وشكر للمونسنيور أبي سعد وكهنة المعهد حفاوة الاستقبال.
وفي ختام الزيارة، قدّم المونسنيور أبي سعد هديّتَين تذكاريّتَين تخليدًا لهذه المناسبة: الأولى مجسّم للبطريرك الحويّك الذي ساهم في إعلان دولة لبنان الكبير، وسعى إلى بناء المعهد الحبريّ المارونيّ الحالي في روما، والثانية ميداليّة تحمل شعار البطريركيّة المارونيّة والعذراء مريم، كرمزٍ لهذه الزيارة. أمّا سلام، فقد قدّم بدوره مجسّمًا لمجلس النواب اللبنانيّ كهديةٍ تذكاريّة للمعهد الحبريّ.
لقاءات
كذلك، التقى سلام بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، في المعهد الحبري الأرمني في روما.
ويأتي اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها سلام إلى الفاتيكان، حيث جرى البحث في الأوضاع العامّة والعلاقات بين الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والدولة
اللبنانية
، إضافة إلى التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة وسبل تعزيز التعاون لما فيه خير الوطن وأبنائه.
مواضيع ذات صلة
البطريرك ميناسيان يستقبل سلام في المعهد الحبري الأرمني في روما
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان يستقبل سلام في المعهد الحبري الأرمني في روما
26/10/2025 11:54:43
26/10/2025 11:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام زار المدرسة المارونية والمعهد المريمي الماروني في روما
Lebanon 24
سلام زار المدرسة المارونية والمعهد المريمي الماروني في روما
26/10/2025 11:54:43
26/10/2025 11:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى أمين سر الفاتيكان وزار المعهد الماروني المريمي في دير مار أنطونيوس الكبير
Lebanon 24
سلام التقى أمين سر الفاتيكان وزار المعهد الماروني المريمي في دير مار أنطونيوس الكبير
26/10/2025 11:54:43
26/10/2025 11:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة افتتحت مؤتمرها العالميّ الـ 26 في روما (صور)
Lebanon 24
الأكاديميّة الحبريّة المريميّة العالميّة افتتحت مؤتمرها العالميّ الـ 26 في روما (صور)
26/10/2025 11:54:43
26/10/2025 11:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
اللبنانية
الماروني
الجمهوري
جمهورية
ماروني
كنيسة
تابع
قد يعجبك أيضاً
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
Lebanon 24
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:47 | 2025-10-26
26/10/2025 05:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:42 | 2025-10-26
26/10/2025 05:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:41 | 2025-10-26
26/10/2025 05:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:36 | 2025-10-26
26/10/2025 05:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:32 | 2025-10-26
26/10/2025 05:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:47 | 2025-10-26
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:42 | 2025-10-26
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:41 | 2025-10-26
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:36 | 2025-10-26
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:32 | 2025-10-26
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:30 | 2025-10-26
وسيلة نقل غير مألوفة.. قريباً يُمكنكم التنقل جواً في لبنان! (فيديو وصور)
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 11:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 11:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 11:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24