تحضيراً للانتخابات المقبلة.. لقاءات للنائب اسطفان في سيدني

عقد النائب إلياس سلسلة لقاءات في سيدني، استهلها بزيارة راهبات المارونيات في دالويتش هيل، بحضور رئيس مقاطعة أوستراليا في طوني عبيد ورئيس مكتب سيدني لوي فارس ووفد من حزب "القوات " في سيدني، حيث تم التطرق إلى الأوضاع العامة في والتحضيرات للانتخابات المقبلة، إضافة إلى مناقشة المشاريع والخدمات الاجتماعية التي تقوم بها الراهبات في دعم .

كذلك، التقى اسطفان والوفد المرافق رئيس الأب ورهبان الدير، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان والتأكيد على أهمية تسجيل اللبنانيين في الاغتراب للمشاركة في الانتخابات المقبلة.





كذلك، تخلل اللقاء غداء على شرف ضيف الجالية والوفد المرافق.





ممثلو الاحزاب