لبنان

تحضيراً للانتخابات المقبلة.. لقاءات للنائب اسطفان في سيدني

Lebanon 24
26-10-2025 | 03:33
عقد النائب إلياس اسطفان سلسلة لقاءات في سيدني، استهلها بزيارة راهبات العائلة المقدسة المارونيات في دالويتش هيل، بحضور رئيس مقاطعة أوستراليا في القوات اللبنانية طوني عبيد ورئيس مكتب سيدني لوي فارس ووفد من حزب "القوات اللبنانية" في سيدني، حيث تم التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان والتحضيرات للانتخابات المقبلة، إضافة إلى مناقشة المشاريع والخدمات الاجتماعية التي تقوم بها الراهبات في دعم المجتمع المحلي.
كذلك، التقى اسطفان والوفد المرافق رئيس دير مار شربل الأب أسعد لحود ورهبان الدير، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان والتأكيد على أهمية تسجيل اللبنانيين في الاغتراب للمشاركة في الانتخابات المقبلة.


كذلك، تخلل اللقاء غداء على شرف ضيف الجالية والوفد المرافق.


والتقى اسطفان أيضاً ممثلين عن الأحزاب اللبنانية في سيدني، حيث جرى  حوار  حول الأوضاع في لبنان وأهمية التسجيل للانتخابات المقبلة ومواكبة التطورات السياسية ودور الاغتراب في دعم الحياة الوطنية.
