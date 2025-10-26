مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب: للاستنفار والتقصي عن مصير الأسرى اللبنانيين

اعتبر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في بيان أن " لم تتعاطَ بالحد الأدنى الأخلاقي معرفة مصير المفقودين والأسرى اللبنانيين في السجون "، مشيراً إلى أنّ " ما صرح به سابقاً رئيس الحكومة نواف سلام هو إدانة واقرار بالتخلي عن ارواح لبنانيين وترك عائلاتهم يتيهون بين الخوف والضياع وفي ظل ضعف التحرك الشعبي والمطالبة بكشف مصيرهم ودعوة مركز الخيام مبكراً لإطلاق حملة تضامنية واسعة معهم".

وذكر المركز أن "عدم الإعلان او التصريح الفعلي عن عدد الاسرى اللبنانيين الذين كشف بعضهم أسير فلسطيني محرر بعد صفقة التبادل يفتح الباب امام فرضية ان العدد كبير لا سيما بوجود عدد كبير من المفقودين خلال الحرب الهمجية وبعد وقف اطلاق النار".





وناشد المركز رئيس الحكومة ووزير الخارجية والدفاع والداخلية الاستنفار العاجل للتقصي عن مصير اللبنانيين الاسرى المخطوفين في السجون ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب، والطلب رسمياً من اللجنة الدولية للصليب بزيارتهم ومعرفة عددهم وفي أية سجون ومناشدة مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بمساءلة سلطات عن مصيرهم وأعدادهم والسعي لاطلاق سراحهم بمعزل عن اتفاق وقف إطلاق الذي ابرم بين واسرائيل العام الماضي، لانها قضية انسانية كما تنص اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب.

كذلك، دعا المركز الى تنظيم اوسع حملة تضامنية محلية وعالمية لكشف مصيرهم واعادتهم الى ذويهم لانه حتى زجهم في سجون اسرائيل في المحتلة مخالف لاتفاقية جنيف أيضاً، إذ لا يجوز نقلهم الى خارج الاراضي ولذلك فهم رهائن مخطوفون قسراً.