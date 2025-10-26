وزير الثقافة وأرسلان وأبي المني نعوا طليع حمدان: كان من أبرز عمالقة الشعر الزجلي اللبناني

نعت شخصيات سياسية ودينية، كبير شعراء الزجل اللبناني الشاعر طليع حمدان، الذي وافته المنية، أمس السبت، عن عمر ناهز 81 عاماً.

ونعى غسان سلامة حمدان، وقال في بيان: "برحيل شاعر المنبرين طليع حمدان تفقد الثقافة احد ابرز عمالقة الشعر الزجلي اللبناني الذي وصف طوال مسيرته بشاعر الكلمة الملتزمة وصاحب القصائد التي عبّر فيها عن قضايا الوطن والناس بصدق ونبرة لا تشبه سواه".





وأضاف: " لم يكن طليع حمدان شاعرًا عاديًا ، بل كان ذاكرة ناطقة لجبل يمشي على قدميه، يحمل التاريخ والكرامة والتقاليد على كتفيه، ويزرع القصيدة مثل غرسة في أرض لا تموت ،برحيله، ينكسر غصن من شجرة الثقافة الشعبية . لكن جذور الشجرة ما زالت ثابتة، وفي تربتها قصائد طليع حمدان، تنمو وتكبر وتعلّم. سلامٌ على شاعر لا يموت، بل يتحول إلى نغمة في الوجدان، وصدى لا يغيب".



وختم سلامة: "لروحه ولذويه وعائلته ومحبيه ومريديه كل التعازي سائلين المولى ان يلهمهم الصبر والسلوان".

من ناحيته، كتب " اللبناني" طلال ارسلان عبر منصة" اكس": "نودّعُ، والجبل ولبنان اليوم، ظاهرة شعرية استثنائية في تاريخ الشعر والزجل الأصيل، ظاهرة قد لا تتكرّر في عصرنا هذا، فقيداً كبيراً دخل إلى كلّ بيت، وكلّ قلب، وكلّ وجدان حيّ. باسمي وباسم اللبناني، أنعى إلى اللبنانيين عامة، وأبناء الجبل وعين عنوب خاصة، رحيل الشاعر الكبير طليع حمدان، أحد أعمدة الزجل اللبناني وصوت الجبل الشامخ. برحيله يفقدُ ركناً من إرثه الثقافي والشعري، ووجهاً من وجوه الأصالة والالتزام الوطني. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته، وألهم عائلته ومحبّيه الصبر والسلوان".