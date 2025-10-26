Advertisement

لبنان

بيان إسرائيلي عن غارة القليلة.. من هو المستهدف؟

Lebanon 24
26-10-2025 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1434132-638970700207466873.jpg
Doc-P-1434132-638970700207466873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "اغتيال قيادي بارز في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مساء السبت".
Advertisement

وفي بيان له، قال جيش العدو إنه "نفذ العملية باستهداف دراجة نارية كان يستقلها الشخص المُستهدف في بلدة القليلة الواقعة على بُعد كيلومترات جنوب مدينة صور الساحلية".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنّ "المستهدف ينتمي إلى "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، ومتورط في إعادة تأهيل قوة الكوماندوز التابعة لحزب الله في جنوب لبنان".

وذكر بيان جيش العدو أن "هذه الحادثة تنضم إلى سلسلة اغتيالات نفذتها إسرائيل ضد عناصر من حزب الله في الأيام الأخيرة".
مواضيع ذات صلة
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
lebanon 24
26/10/2025 11:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي: هذا هو المستهدف في "غارة بعلبك"
lebanon 24
26/10/2025 11:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على سيارة في صير الغربيّة... وهذه معلومات عن المُستهدف
lebanon 24
26/10/2025 11:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
من "الصحة".. بيانٌ عن غارة زوطر
lebanon 24
26/10/2025 11:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب مدينة

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الكوماندوز

يوم الأحد

حزب الله

إسرائيل

الرضوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-10-26
05:42 | 2025-10-26
05:41 | 2025-10-26
05:36 | 2025-10-26
05:32 | 2025-10-26
05:30 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24