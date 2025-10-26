بيان إسرائيلي عن غارة القليلة.. من هو المستهدف؟

Advertisement

أعلن الجيش ، اليوم الأحد، "اغتيال قيادي بارز في قوة التابعة لحزب الله في ، مساء السبت".وفي بيان له، قال جيش العدو إنه "نفذ العملية باستهداف دراجة نارية كان يستقلها الشخص المُستهدف في بلدة القليلة الواقعة على بُعد كيلومترات صور الساحلية".وزعم الجيش الإسرائيلي أنّ "المستهدف ينتمي إلى "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، ومتورط في إعادة تأهيل قوة التابعة لحزب الله في جنوب ".وذكر بيان جيش العدو أن "هذه الحادثة تنضم إلى سلسلة اغتيالات نفذتها ضد عناصر من في الأيام الأخيرة".