الراعي: خلاص الأوطان يبدأ بخدمة الإنسان

أكد البطريرك أنّ "المسؤولية الوطنية واجب أخلاقي وروحي، والله سلّمنا هذا الوطن كي لا يتحوّل إلى مزرعة مصالح".وخلال عظته في قداس الأحد، شدّد على أنّ "خلاص الأوطان يبدأ من خدمة الإنسان"، مضيفًا أنّ "الأوطان لا تُبنى بالشعارات بل بالفعل، ولبنان مدعو إلى قيامة جديدة لا تقتصر على السياسة، بل تشمل روح الخدمة والتفاني في العطاء".