لبنان

الراعي: خلاص الأوطان يبدأ بخدمة الإنسان

Lebanon 24
26-10-2025 | 04:40
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "المسؤولية الوطنية واجب أخلاقي وروحي، والله سلّمنا هذا الوطن كي لا يتحوّل إلى مزرعة مصالح".
وخلال عظته في قداس الأحد، شدّد البطريرك الراعي على أنّ "خلاص الأوطان يبدأ من خدمة الإنسان"، مضيفًا أنّ "الأوطان لا تُبنى بالشعارات بل بالفعل، ولبنان مدعو إلى قيامة جديدة لا تقتصر على السياسة، بل تشمل روح الخدمة والتفاني في العطاء".
