Advertisement

لبنان

عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
26-10-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1434147-638970736777692310.jpg
Doc-P-1434147-638970736777692310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من الضروري جداً التوقف عند آخر تصريح أدلى به الرئيس السَّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط والذي تحدث عما أسماهم بـ"رواسب النظام السوري السابق"، قائلاً إنّ هؤلاء يشكلون قلقاً للبنان وسوريا.
Advertisement
 
 
ما تحدّث عنه جنبلاط لا يُعتبر "جرس إنذار" فحسب، بل قد يكونُ منبثقاً عن معطيات تفيد بأن هناك أموراً ما تحصلُ في الخفاء أو حتى في العلن خصوصاً بعدما بدأت الدولة السورية الجديدة تأخذ مسارها نحو التكوين إثر سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.


لم يتحدث جنبلاط كثيراً عن "رواسب النظام السوري"، لكن هؤلاء قد يكونون من الذين كانوا ينشطون على صعيد أمني وعسكري، ويسعون إلى افتعال ما يمكن افتعاله من أحداث أو عمليات تهريب وسواها من الأعمال غير المشروعة.


ما يقولهُ جنبلاط يتوافق مع كلام مصدر سوريّ بارز صرّح لـ"لبنان24" قائلاً إنَّ هناك جماعات كانت ناشطة خلال أيام النظام السوري، ما زالت موجودة حتى الآن وتعملُ بشكل طبيعي لاسيما عند الحدود بين لبنان وسوريا.


المصدر يكشف أن تجار التهريب عبر الحدود يمثلون عنصراً أساسياً لتمرير ما يجب تمريره من لبنان إلى سوريا، ومثلما كان لهم نفوذ في أيام النظام السوري السابق، فإن لديهم حالياً قدرات ميدانية تمكنهم من القيام بأي عملية يريدونها رغم المخاطر.


في الواقع، يُمثل هؤلاء طرفاً من أطراف "رواسب النظام" الذين تحدث عنهم جنبلاط، لكن المشكلة لا تكمنُ في هذا الإطار، بل تتجاوز أبعد من ذلك وتتصلُ بالنازحين السوريين الذين ما زالوا في لبنان ويُشكل بعضهم خطراً أمنياً داهماً. أما الحلقة المفقودة فتتصلُ بالعناصر التي فرّت من سوريا إبان سقوط النظام السوري، إذ أن مصير الكثير من هؤلاء ما زال غير معروف رغم مرور قرابة العام على أحداث فرارهم.


وعملياً، فإنَّ المصدر السوري البارز يتخوف من نشاط هؤلاء العناصر أيضاً، خصوصاً أن وجودهم في لبنان أو في سوريا يمثلُ عنواناً لأي أعمال أمنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ مسألة ضبط الحدود تعتبر أساس كل الحلول، وأضاف: "إن لم يكن هذا الأمر قائماً على جانبي الحدود بين لبنان وسوريا، عندها ستبقى الأمور مرهونة بما تريده عصابات التهريب وغيرها والتي تشكل حقاً رواسب النظام السابق، وتتحرك حالياً بكل أريحية ومن دون أي ضوابط".

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تحذير من جنبلاط: "رواسب نظام الأسد تهدّد لبنان"!
lebanon 24
26/10/2025 11:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: رواسب نظام الأسد ما زالت قائمة في لبنان وتشكل مصدر قلق للأمن اللبناني والسوري على حد سواء
lebanon 24
26/10/2025 11:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم عصابات مخدرات"
lebanon 24
26/10/2025 11:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة أميركية قرب فنزويلا ضمن "صراع مسلح" مع عصابات المخدرات
lebanon 24
26/10/2025 11:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

نظام بشار الأسد

وليد جنبلاط

بشار الأسد

غير معروف

النازحين

السورية

لبنان24

جنبلاط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2025-10-26
05:42 | 2025-10-26
05:41 | 2025-10-26
05:36 | 2025-10-26
05:32 | 2025-10-26
05:30 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24