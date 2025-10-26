27
لبنان
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
26-10-2025
|
05:00
A-
A+
من الضروري جداً التوقف عند آخر تصريح أدلى به الرئيس السَّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي"
وليد جنبلاط
والذي تحدث عما أسماهم بـ"رواسب النظام السوري السابق"، قائلاً إنّ هؤلاء يشكلون قلقاً للبنان وسوريا.
ما تحدّث عنه
جنبلاط
لا يُعتبر "جرس إنذار" فحسب، بل قد يكونُ منبثقاً عن معطيات تفيد بأن هناك أموراً ما تحصلُ في الخفاء أو حتى في العلن خصوصاً بعدما بدأت الدولة
السورية
الجديدة تأخذ مسارها نحو التكوين إثر سقوط
نظام بشار الأسد
في كانون الأول 2024.
لم يتحدث جنبلاط كثيراً عن "رواسب النظام السوري"، لكن هؤلاء قد يكونون من الذين كانوا ينشطون على صعيد أمني وعسكري، ويسعون إلى افتعال ما يمكن افتعاله من أحداث أو عمليات تهريب وسواها من الأعمال غير المشروعة.
ما يقولهُ جنبلاط يتوافق مع كلام مصدر سوريّ بارز صرّح لـ"
لبنان24
" قائلاً إنَّ هناك جماعات كانت ناشطة خلال أيام النظام السوري، ما زالت موجودة حتى الآن وتعملُ بشكل طبيعي لاسيما عند الحدود بين
لبنان
وسوريا.
المصدر يكشف أن تجار التهريب عبر الحدود يمثلون عنصراً أساسياً لتمرير ما يجب تمريره من لبنان إلى
سوريا
، ومثلما كان لهم نفوذ في أيام النظام السوري السابق، فإن لديهم حالياً قدرات ميدانية تمكنهم من القيام بأي عملية يريدونها رغم المخاطر.
في الواقع، يُمثل هؤلاء طرفاً من أطراف "رواسب النظام" الذين تحدث عنهم جنبلاط، لكن المشكلة لا تكمنُ في هذا الإطار، بل تتجاوز أبعد من ذلك وتتصلُ بالنازحين السوريين الذين ما زالوا في لبنان ويُشكل بعضهم خطراً أمنياً داهماً. أما الحلقة المفقودة فتتصلُ بالعناصر التي فرّت من سوريا إبان سقوط النظام السوري، إذ أن مصير الكثير من هؤلاء ما زال
غير معروف
رغم مرور قرابة العام على أحداث فرارهم.
وعملياً، فإنَّ المصدر السوري البارز يتخوف من نشاط هؤلاء العناصر أيضاً، خصوصاً أن وجودهم في لبنان أو في سوريا يمثلُ عنواناً لأي أعمال أمنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ مسألة ضبط الحدود تعتبر أساس كل الحلول، وأضاف: "إن لم يكن هذا الأمر قائماً على جانبي الحدود بين لبنان وسوريا، عندها ستبقى الأمور مرهونة بما تريده عصابات التهريب وغيرها والتي تشكل حقاً رواسب النظام السابق، وتتحرك حالياً بكل أريحية ومن دون أي ضوابط".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
