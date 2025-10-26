Advertisement

لبنان

تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:13
Doc-P-1434150-638970742290693489.png
Doc-P-1434150-638970742290693489.png photos 0
حذرت جمعية "الأرض - لبنان" من خطر البناء العشوائي الذي يهدد مغارة فقمة عمشيت التي تمثل موئلاً يجمع بين الجمال والحياة والتنوع الطبيعي.
وذكرت الجمعية أنّ التوسع في الأبنية يهدد المغارة نفسها ووجود الفقمة فيها، مُطالبة بـ"إعلان شاطئ عميشت محمية بحرية طبيعية تحفظ بيئته وتفتح الباب أمام تنمية سياحية مستدامة للبنان".
 
 
جمعية الأرض

لبنان

حمية

