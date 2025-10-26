Advertisement

لبنان

الأسمر: لا حلّ إلا بتسليم سلاح "حزب الله"

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:27
A-
A+

Doc-P-1434154-638970749565870753.jpg
Doc-P-1434154-638970749565870753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر، أنّ "ما يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملف تعديل قانون الانتخاب، هو عزل لكل لبنان ومكوّناته"، مشدداً على "حق كل الأحزاب السياسية أن تخوض معركتها في كل المناطق والبلدات وهذا ما نسعى إليه في الانتخابات المقبلة".
Advertisement
 
 
وتوقف الأسمر في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" من "صوت كل لبنان"، عند التطورات الأمنية، وأشار الى أنّ "التصعيد العسكري يشكل أحد الخيارات الواردة وهذا ما نسمعه من المسؤولين الأميركيين والفاتورة سيدفعها الشعب اللبناني"، مؤكدا ألا حلّ إلا بتسليم سلاح حزب الله.


وقال: "نحن لا نبرئ إسرائيل لكن هناك مسؤولية تقع علينا لا نقوم بها وهذه المسؤولية تجلب الويلات فالقصف والاغتيالات لا تزال مستمرة، ومن البديهي أن تستمر إسرائيل بمهاجمتنا طالما حزب الله لا يزال يؤكد حتى اللحظة أنه يستعيد عافيته وجاهز للحرب في أي لحظة".


ورأى الأسمر أنّه "إذا أراد حزب الله إعادة اعمار ما دمرته الحرب فعليه أن يسلم سلاحه بالدرجة الأولى لتبدأ عملية اعادة الاعمار"، معتبرا أنّ ما يقوم به الحزب هو بروباغاندا إعلامية، وأضاف: "رأينا إلى أين أوصلنا سلاحه ولن يصلح أن يكون هذا السلاح قوة ردع إنما هو سلاح احتلال وحزب الله هو من سمح لإسرائيل بالدخول إلى الأراضي اللبنانية وعلى السلاح الإيراني أن يعود إلى إيران فورًا".
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يرفض تسليم السلاح ويتوقع من الحكومة "استراتيجية أمن وطني"
lebanon 24
26/10/2025 22:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تتنصل من ضمان وقف النار و "حزب الله" يجدد رفض تسليم السلاح
lebanon 24
26/10/2025 22:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان بين مطرقة الاعتداءات الإسرائيلية وسندان رفض "حزب الله" تسليم سلاحه
lebanon 24
26/10/2025 22:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" ماض في رفض تسليم سلاحه.. متري: لا نملك إلا الخيار الديبلوماسي
lebanon 24
26/10/2025 22:02:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأميركيين

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24