الأسمر: لا حلّ إلا بتسليم سلاح "حزب الله"

اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر، أنّ "ما يقوم به في ملف تعديل قانون الانتخاب، هو عزل لكل ومكوّناته"، مشدداً على "حق كل الأحزاب السياسية أن تخوض معركتها في كل المناطق والبلدات وهذا ما نسعى إليه في الانتخابات المقبلة".

وتوقف الأسمر في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" من "صوت كل لبنان"، عند التطورات الأمنية، وأشار الى أنّ "التصعيد العسكري يشكل أحد الخيارات الواردة وهذا ما نسمعه من المسؤولين والفاتورة سيدفعها الشعب اللبناني"، مؤكدا ألا حلّ إلا بتسليم سلاح .





وقال: "نحن لا نبرئ لكن هناك مسؤولية تقع علينا لا نقوم بها وهذه المسؤولية تجلب الويلات فالقصف والاغتيالات لا تزال مستمرة، ومن البديهي أن تستمر إسرائيل بمهاجمتنا طالما حزب الله لا يزال يؤكد حتى اللحظة أنه يستعيد عافيته وجاهز للحرب في أي لحظة".