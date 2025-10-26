23
لبنان
حميد: من الجنوب تصنع العزّة وكرامة الوطن
Lebanon 24
26-10-2025
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت حركة "أمل" الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده المختار
حسين علي
رميتي في النادي
الحسيني
لبلدة برج قلاوية، بحضور عضو
المكتب السياسي
النائب
أيوب
حميد.
وفي كلمة له، تطرق حميد إلى الشأن السياسي، وقال: "على صعيد الداخل اللبناني نحن أمام محطات جديدة، إذ تسمعون أصواتا شاذة تحاول تهميش موقع المجلس النيابي وموقع الرئاسة لهذا المجلس النيابي وتشوّه حقيقة
الدستور اللبناني
ودور المؤسسات محاولين فرض وقائع جديدة على أداء رئاسة المجلس. ما يراد لهذا الوطن أن يكون سهلاً ومطواعاً للإملاءات الخارجية، وأن يسلك
لبنان
طريق التطبيع والسلام المزعوم مع العدو".
أضاف: "يا جبل ما يهزك ريح، بالمبادئ والقيم والتسلح بالدستور والقانون والسعي الى بقاء لبنان سيداً حرًا مستقلاً عزيزاً بأهله وبمقاوميه وشهدائه وصبر أهله، فمن الجنوب تصنع العزّة وكرامة الوطن، كما فعل الشهيد وأخوته
الشهداء
، في وقت يحاول فيه العدو جعل الحياة مستحيلة خاصة في قرى الحافة الأمامية، حيث يسعى إلى منع الناس من
إعادة الإعمار
وزراعة اراضيهم، هنا تأتي مسؤولية الحكومة المعنية بأن تكون إلى جانب الشعب لتلامس أوجاعهم وتحقق آمالهم".
وختم: "نعتز بجيشنا وأبناء هذه المؤسسة وتضحياتهم كما نعتز بأبناء الأرض الذين كانوا جنباً إلى جنب في مواجهة العدو
الإسرائيلي
".
