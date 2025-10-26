حميد: من الجنوب تصنع العزّة وكرامة الوطن

أحيت حركة "أمل" الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده المختار رميتي في النادي لبلدة برج قلاوية، بحضور عضو النائب حميد.

وفي كلمة له، تطرق حميد إلى الشأن السياسي، وقال: "على صعيد الداخل اللبناني نحن أمام محطات جديدة، إذ تسمعون أصواتا شاذة تحاول تهميش موقع المجلس النيابي وموقع الرئاسة لهذا المجلس النيابي وتشوّه حقيقة ودور المؤسسات محاولين فرض وقائع جديدة على أداء رئاسة المجلس. ما يراد لهذا الوطن أن يكون سهلاً ومطواعاً للإملاءات الخارجية، وأن يسلك طريق التطبيع والسلام المزعوم مع العدو".





أضاف: "يا جبل ما يهزك ريح، بالمبادئ والقيم والتسلح بالدستور والقانون والسعي الى بقاء لبنان سيداً حرًا مستقلاً عزيزاً بأهله وبمقاوميه وشهدائه وصبر أهله، فمن الجنوب تصنع العزّة وكرامة الوطن، كما فعل الشهيد وأخوته ، في وقت يحاول فيه العدو جعل الحياة مستحيلة خاصة في قرى الحافة الأمامية، حيث يسعى إلى منع الناس من وزراعة اراضيهم، هنا تأتي مسؤولية الحكومة المعنية بأن تكون إلى جانب الشعب لتلامس أوجاعهم وتحقق آمالهم".





وختم: "نعتز بجيشنا وأبناء هذه المؤسسة وتضحياتهم كما نعتز بأبناء الأرض الذين كانوا جنباً إلى جنب في مواجهة العدو ".