شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم

أقيم قداس إلهي، بدعوة من حزب الوطنيين الأحرار في الكبير- السوديكو، لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستشهاد داني وعائلته، لراحة أنفسهم وأنفس "نمور الأحرار".

وألقى النائب كلمة جاء فيها: "بهذه المناسبة، نستذكر القائد داني شمعون، الذي كان أكثر من صديق أو عم، فقد كان رائدًا ومثالًا للمستقبل المشرق للبنان. كان لداني مشروع رئاسي يعكس رؤيتنا، حيث طرح برنامجًا يتناول الفيدرالية، لنبني معًا مجتمعًا يتيح التعايش على أسس واضحة وسليمة".

وتابع: "لقد تبنَّينا هذا المشروع، إذ لا خلاص للبنان إلا باعتماده، فهو يحمي الأقليات ويتيح لكل فئة أن تعيش بحرية وكرامة".

وأكمل: "نحن نستحق الأفضل، وندعو كل الفعاليات إلى الالتزام والتكاتف لبناء وطن قوي، يمكن لأولادنا أن يعيشوا فيه برؤوس مرفوعة. حان الوقت لنتكاتف ونحقق الذي حلم به داني شمعون. لن ننسى داني ورفاقه والـ 10452 ك٢ الذين ناضلوا من أجله، و4,000 من نمور الأحرار الذين ضحوا بأنفسهم ليبقى رأينا الحر سيدًا في هذا الوطن".