لبنان

شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:32
أقيم قداس إلهي، بدعوة من حزب الوطنيين الأحرار في كنيسة مار أنطونيوس الكبير- السوديكو، لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستشهاد داني شمعون وعائلته، لراحة أنفسهم وأنفس شهداء "نمور الأحرار".
وألقى رئيس الحزب النائب كميل شمعون كلمة جاء فيها: "بهذه المناسبة، نستذكر القائد داني شمعون، الذي كان أكثر من صديق أو عم، فقد كان رائدًا ومثالًا للمستقبل المشرق للبنان. كان لداني مشروع رئاسي يعكس رؤيتنا، حيث طرح برنامجًا يتناول الفيدرالية، لنبني معًا مجتمعًا يتيح التعايش على أسس واضحة وسليمة".
 
 
وتابع: "لقد تبنَّينا هذا المشروع، إذ لا خلاص للبنان إلا باعتماده، فهو يحمي الأقليات ويتيح لكل فئة أن تعيش بحرية وكرامة".
 
 
وأكمل: "نحن نستحق الأفضل، وندعو كل الفعاليات اللبنانية إلى الالتزام والتكاتف لبناء وطن قوي، يمكن لأولادنا أن يعيشوا فيه برؤوس مرفوعة. حان الوقت لنتكاتف ونحقق لبنان الذي حلم به داني شمعون. لن ننسى داني ورفاقه والـ 10452 ك٢ الذين ناضلوا من أجله، و4,000 شهيد من نمور الأحرار الذين ضحوا بأنفسهم ليبقى رأينا الحر سيدًا في هذا الوطن".
 
 
وختم: "لدينا استحقاق انتخابي نيابي، فكروا جيدًا في اختيار نواب يمثلونكم ويشعرون معكم، لا يسرقون حقوقكم، لنخرج من هذا الكابوس ونبني بلدًا جديدًا، ونستفيد من هذا الواقع لتحقيق السلام في المنطقة، لنعود لنعيش أحلامنا ونجسد رؤية داني شمعون. عشتم وعاش لبنان".
 
 
 
