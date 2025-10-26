23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
Lebanon 24
26-10-2025
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوجت الرياضة الروحية لكهنة رعايا أبرشية مار مارون في كندا، التي عُقدت في روما، برئاسة راعي الأبرشية المطران بول – مروان تابت، بزيارة حاضرة الفاتيكان ولقاء قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر.
Advertisement
على أثر هذه الزيارة تحدّث المطران تابت فأكد مدى حرص
المسيحيين
في
لبنان
وبلاد الانتشار، ولاسيما الموارنة منهم، على متانة العلاقة الروحية والبنوية، التي تربطهم بالكرسي الرسولي، وقال: إن أنظار اللبنانيين متجهة نحو الزيارة التاريخية، التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر للبنان في نهاية شهر تشرين المقبل، وهي أول زيارة خارجية له، مع ما تعنيه هذه الزيارة من أهمية بالنسبة إلى جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، لأن قداسته يولي مسألة عيش العائلات الروحية معًا في جو من
الديمقراطية
والحرية عناية فائقة. وهي مهمة أيضًا لأن لها بعدين روحي وسياسي. وهذا ما يضفي على هذه الزيارة الطابع التاريخي على غرار الزيارتين اللتين قام بهما البابا القديس يوحنا بولس الثاني والبابا بندكتوس السادس عشر.
وأعرب المطران تابت عن أمله في أن تثمر زيارة قداسة البابا لبلاد القديسين، شربل ورفقا والحرديني، والطوباويين الأخ اسطفان والبطريرك اسطفان الدويهي والأب يعقوب الكبوشي، مزيدًا من تقديم الدعم المعنوي والروحي والمادي للبنان، الذي يعاني الأمرّين، وهو في حاجة إلى تضافر الجهود الدولية مع المساعي التي يبذلها قداسة الحبر الأعظم، لإخراج لبنان من مآسيه الكثيرة.
وكان المطران تابت وكهنة الرعايا المارونية في كندا ألتقوا البطريرك الماروني
مار بشاره بطرس الراعي
في روما قبيل بدء رياضتهم الروحية، والتي كانت بعنوان "كهنة الرجاء في عالم من دون معايير"، والتي تولى راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض القاء المحاضرات الروحية طيلة هذه الرياضة.
مواضيع ذات صلة
زيارة البابا للبنان: بُعدٌ جيوسياسي ورسالة دعم
Lebanon 24
زيارة البابا للبنان: بُعدٌ جيوسياسي ورسالة دعم
26/10/2025 22:02:33
26/10/2025 22:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
Lebanon 24
سعيد عرض مع المطران عون التحضيرات لزيارة البابا وشؤوناً عامة
26/10/2025 22:02:33
26/10/2025 22:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت في قداس شهداء "القوات": لإعادة بناء الوطن كما حلم به بشير الجميل
Lebanon 24
المطران تابت في قداس شهداء "القوات": لإعادة بناء الوطن كما حلم به بشير الجميل
26/10/2025 22:02:33
26/10/2025 22:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
Lebanon 24
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
26/10/2025 22:02:33
26/10/2025 22:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مار بشاره بطرس الراعي
بشاره بطرس الراعي
مار بشاره بطرس
الديمقراطية
الديمقراطي
المسيحيين
ديمقراطي
الراعي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
16:00 | 2025-10-26
26/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" مشروع استراتيجي ولا يهاب الموت
Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" مشروع استراتيجي ولا يهاب الموت
15:52 | 2025-10-26
26/10/2025 03:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمهورية القوية: نعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء النيابية
Lebanon 24
الجمهورية القوية: نعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء النيابية
15:48 | 2025-10-26
26/10/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية
15:41 | 2025-10-26
26/10/2025 03:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل.. إليكم ما حصل
15:00 | 2025-10-26
26/10/2025 03:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:00 | 2025-10-26
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
15:52 | 2025-10-26
قاسم: "حزب الله" مشروع استراتيجي ولا يهاب الموت
15:48 | 2025-10-26
الجمهورية القوية: نعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء النيابية
15:41 | 2025-10-26
إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية
15:00 | 2025-10-26
اعتداء إسرائيلي جديد على اليونيفيل.. إليكم ما حصل
15:00 | 2025-10-26
بشأن وضع لبنان والتطبيع.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 22:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 22:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 22:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24