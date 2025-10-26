23
لبنان
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
Lebanon 24
26-10-2025
|
05:47
A-
A+
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
علي المقداد
إنّ "العدو
الإسرائيلي
يرتكب جرائم يومية بحق اللبنانيين"، منتقداً الصمت الرسمي حيال هذه الاعتداءات، وأضاف: "إن اللبنانيين كانوا ينتظرون من الحكومة، ومن
وزارة الخارجية
تحديدًا، موقفًا واضحًا يدين العدو "الإسرائيلي"، لكن للأسف لم يصدر أي بيان في هذا الاتجاه، وكأن دماء اللبنانيين لا تعنيهم".
وتابع: "
المقاومة
ستبقى على طريق الدفاع عن
لبنان
مهما كانت التضحيات"، مؤكدًا أنّ "لا قوة في العالم يمكن أن تثنيها عن الاستمرار في مسيرتها لحماية الوطن وصون سيادته ووحدته، ومواجهة كل محاولات الفتنة الداخلية".
ودعا
المقداد
إلى الإسراع في اتخاذ قرار بإعادة إعمار الجنوب، مشدداً على ضرورة السماح بدخول التمويل الخارجي ودعم التمويل الداخلي عبر الموازنة العامة، وقال: "لا يمكن القبول بموازنة لا تتضمن تمويلًا لإعمار الجنوب، وإذا فُرضت موازنة من دون ذلك فسيتم رفضها".
وختم المقداد بتأكيد وحدة الموقف بين "
حزب الله
" وحركة "أمل" في مختلف الملفات الوطنية، نافياً أي حديث عن تباين أو تمايز بينهما، وقال إن "الموقف واحد في السياسة، وفي الحكومة، وفي المجلس النيابي، وفي الميدان، ولا يوجد موقفان ولا تمايز ولا تباين، نقطة على السطر".
