Advertisement

لبنان

المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:47
A-
A+

Doc-P-1434162-638970761722458944.jpg
Doc-P-1434162-638970761722458944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد إنّ "العدو الإسرائيلي يرتكب جرائم يومية بحق اللبنانيين"، منتقداً الصمت الرسمي حيال هذه الاعتداءات، وأضاف: "إن اللبنانيين كانوا ينتظرون من الحكومة، ومن وزارة الخارجية تحديدًا، موقفًا واضحًا يدين العدو "الإسرائيلي"، لكن للأسف لم يصدر أي بيان في هذا الاتجاه، وكأن دماء اللبنانيين لا تعنيهم".
Advertisement
 

وتابع: "المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات"، مؤكدًا أنّ "لا قوة في العالم يمكن أن تثنيها عن الاستمرار في مسيرتها لحماية الوطن وصون سيادته ووحدته، ومواجهة كل محاولات الفتنة الداخلية".


ودعا المقداد إلى الإسراع في اتخاذ قرار بإعادة إعمار الجنوب، مشدداً على ضرورة السماح بدخول التمويل الخارجي ودعم التمويل الداخلي عبر الموازنة العامة، وقال: "لا يمكن القبول بموازنة لا تتضمن تمويلًا لإعمار الجنوب، وإذا فُرضت موازنة من دون ذلك فسيتم رفضها".


وختم المقداد بتأكيد وحدة الموقف بين "حزب الله" وحركة "أمل" في مختلف الملفات الوطنية، نافياً أي حديث عن تباين أو تمايز بينهما، وقال إن "الموقف واحد في السياسة، وفي الحكومة، وفي المجلس النيابي، وفي الميدان، ولا يوجد موقفان ولا تمايز ولا تباين، نقطة على السطر".
مواضيع ذات صلة
المقداد: ستبقى المقاومة على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
lebanon 24
26/10/2025 22:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: سلاح المقاومة لن يُوجّه إلا نحو العدو
lebanon 24
26/10/2025 22:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: حفظ المقاومة ودماء الشهداء أمانة في أعناقنا
lebanon 24
26/10/2025 22:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: المقاومة مستمرة وباقية
lebanon 24
26/10/2025 22:02:39 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الإسرائيلي

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

المقداد

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24