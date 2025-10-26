المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إنّ "العدو يرتكب جرائم يومية بحق اللبنانيين"، منتقداً الصمت الرسمي حيال هذه الاعتداءات، وأضاف: "إن اللبنانيين كانوا ينتظرون من الحكومة، ومن تحديدًا، موقفًا واضحًا يدين العدو "الإسرائيلي"، لكن للأسف لم يصدر أي بيان في هذا الاتجاه، وكأن دماء اللبنانيين لا تعنيهم".

وتابع: " ستبقى على طريق الدفاع عن مهما كانت التضحيات"، مؤكدًا أنّ "لا قوة في العالم يمكن أن تثنيها عن الاستمرار في مسيرتها لحماية الوطن وصون سيادته ووحدته، ومواجهة كل محاولات الفتنة الداخلية".





ودعا إلى الإسراع في اتخاذ قرار بإعادة إعمار الجنوب، مشدداً على ضرورة السماح بدخول التمويل الخارجي ودعم التمويل الداخلي عبر الموازنة العامة، وقال: "لا يمكن القبول بموازنة لا تتضمن تمويلًا لإعمار الجنوب، وإذا فُرضت موازنة من دون ذلك فسيتم رفضها".