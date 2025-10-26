Advertisement

لبنان

ذكر لبنان... إليكم ما قاله نتنياهو في آخر تصريح له

Lebanon 24
26-10-2025 | 06:48
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سياستنا الأمنية بأيدينا نحن ولن نتحمل الهجمات ضدنا وسنرد وفق تقديرنا كما رأينا في لبنان ومؤخرًا في غزة". 
وأضاف نتنياهو: "غير صحيح أن الإدارة الأميركية تسيطر عليّ وتملي على إسرائيل سياستها الأمنية".
 
وتابع قائلاً: "إسرائيل ستقرر من سيكون غير مقبول بالقوات الدولية في غزة". 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24