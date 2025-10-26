ذكر لبنان... إليكم ما قاله نتنياهو في آخر تصريح له

قال بنيامين : "سياستنا الأمنية بأيدينا نحن ولن نتحمل الهجمات ضدنا وسنرد وفق تقديرنا كما رأينا في ومؤخرًا في غزة".

وأضاف نتنياهو: "غير صحيح أن تسيطر عليّ وتملي على سياستها الأمنية".

وتابع قائلاً: "إسرائيل ستقرر من سيكون غير مقبول بالقوات الدولية في غزة".